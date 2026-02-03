Noticias Cierre de restaurantes Bahama Breeze: ¿Qué está pasando con sucursales en el país? La cadena de restaurantes Bahama Breeze, propiedad de Darden Restaurants y con más de 30 años en el mercado, anunció el cierre gradual de sus sucursales en Estados Unidos, conoce por qué.

Video El precio de asistir al Super Bowl LX en el Levi’s Stadium: Estas son las cifras

Los famosos restaurantes Bahama Breeze, que llevan más de 30 años en el mercado, anunciaron que cerrarán paulatinamente y el 5 de abril será el último día que ofrezcan servicio.

La empresa Darden Restaurants, que también es propietaria de Olive Garden y LongHorn Steakhouse, anunció el cierre de los 28 restaurantes Braham Breeze; el 50 por ciento cerrará por completo y la otra parte se convertirá en cadenas de su propiedad.

PUBLICIDAD

El cierre llega meses después de que Bahama Breeze cerrara un tercio de restaurantes y cambiara la estrategia comercial; incluso dijeron estar dispuestos a vender la franquicia.

Bahama Breeze tiene presencia en Florida, Delaware, Georgia, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Washington y Pensilvania.

Video El aguacate mexicano impulsa ventas y economía local rumbo al Super Bowl LX en Santa Clara

¿Qué comida ofrecen en Bahama Breeze?

Bahama Breeze ofrece cocina caribeña inspirada en sabores jamaicanos, cubanos y puertorriqueños, destacando mariscos frescos, pollo al curry, sándwiches cubanos y arroces. Es reconocido por sus cócteles tropicales de ron y margaritas, brindando un ambiente relajado con opciones de parrilla, aperitivos y platos principales de inspiración isleña.

Video Reportaje especial: crece oferta de comida boricua en San Antonio

Algunas cadenas de restaurantes orientadas a familias de ingresos bajos y medios han atravesado complicaciones en los últimos años, ya que la inflación ha reducido el ingreso disponible de los consumidores y provocado que muchos dejen de acudir a estos establecimientos.

FTA