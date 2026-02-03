Noticias

Cierre de restaurantes Bahama Breeze: ¿Qué está pasando con sucursales en el país?

La cadena de restaurantes Bahama Breeze, propiedad de Darden Restaurants y con más de 30 años en el mercado, anunció el cierre gradual de sus sucursales en Estados Unidos, conoce por qué.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Los famosos restaurantes Bahama Breeze, que llevan más de 30 años en el mercado, anunciaron que cerrarán paulatinamente y el 5 de abril será el último día que ofrezcan servicio.

La empresa Darden Restaurants, que también es propietaria de Olive Garden y LongHorn Steakhouse, anunció el cierre de los 28 restaurantes Braham Breeze; el 50 por ciento cerrará por completo y la otra parte se convertirá en cadenas de su propiedad.

El cierre llega meses después de que Bahama Breeze cerrara un tercio de restaurantes y cambiara la estrategia comercial; incluso dijeron estar dispuestos a vender la franquicia.

Bahama Breeze tiene presencia en Florida, Delaware, Georgia, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Washington y Pensilvania.

¿Qué comida ofrecen en Bahama Breeze?

Bahama Breeze ofrece cocina caribeña inspirada en sabores jamaicanos, cubanos y puertorriqueños, destacando mariscos frescos, pollo al curry, sándwiches cubanos y arroces. Es reconocido por sus cócteles tropicales de ron y margaritas, brindando un ambiente relajado con opciones de parrilla, aperitivos y platos principales de inspiración isleña.

Algunas cadenas de restaurantes orientadas a familias de ingresos bajos y medios han atravesado complicaciones en los últimos años, ya que la inflación ha reducido el ingreso disponible de los consumidores y provocado que muchos dejen de acudir a estos establecimientos.

FTA

