ataque ONU denuncia bombardeo contra escuela de niñas en Irán que dejó 150 muertos Bombardeo a escuela de niñas en Irán deja 150 muertos; UNESCO denuncia grave violación al derecho internacional.

El ataque a una escuela de niñas en Irán por parte de Estados Unidos e Israel mató a 150 personas, lo que constituye "una grave violación" al derecho humanitario, afirmó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En un comunicado, la agencia perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que se trató de un bombardeo en el centro escolar de Minab en el que la mayoría de víctimas eran estudiantes.

"La agencia de educación de la ONU, la UNESCO, dice que el bombardeo de una escuela primaria durante los ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán el sábado constituye una grave violación del derecho humanitario", señaló.

"Según informes, los misiles destruyeron una escuela primaria de niñas en Minab, en el sur de Irán, matando a unas 150 personas e hiriendo a casi 100. Se cree que muchos estudiantes están entre los muertos", agregó.

La UNESCO expresó su "profunda alarma" por el impacto de los ataques militares, que continuaron hasta este domingo, y señaló que los alumnos en un lugar dedicado al aprendizaje están protegidos por el derecho internacional humanitario.

"Los ataques contra las instituciones educativas ponen en peligro a los estudiantes y profesores y socavan el derecho a la educación", apuntó.

Asimismo, la agencia se unió a organismos de todo el sistema de las Naciones Unidas y altos funcionarios, incluido el Secretario General António Guterres, para condenar los ataques militares, así como los ataques de represalia de Irán que afectaron a varios países de Oriente Medio.

Israel niega conocimiento de ataques en zona de Minab

Autoridades de Israel dijeron este domingo que no tenían conocimiento de agresiones en la zona donde se localiza la escuela y acusaron que no se podía tomar con certeza lo reportado por un "régimen terrorista".

La noticia sobre la muerte de menores en la escuela en Minab ha sido difundida por agencias iraníes, aunque igual por HRANA, organización de derechos humanos iraní con sede en Washington, que ha recabado informes en el sitio del ataque.

"En este momento no tengo conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense allí. Sé que los estadounidenses lo están comprobando y que nosotros también", dijo Nadav Shoshani, vocero del Ejército de Israel en una conferencia virtual.

El portavoz señaló que se actúa con precisión en los objetivos iraníes y cuestionó que se crea a lo informado a nivel local.

"Es un régimen terrorista que ha bloqueado internet durante semanas para masacrar a su propio pueblo, y ahora todo el mundo los cita como hechos", añadió.

Malala, horrorizada por el ataque

Malala Yousafzai, Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, dijo que estaba "desconsolada" y "horrorizada" por el bombardeo en la escuela en Minab.

"El asesinato de civiles, especialmente niños, es inconcebible y lo condeno inequívocamente", expresó en sus redes sociales.

Además, pidió que se ponga fin a la escalada de violencia en toda la región y que se haga justicia y se rindan cuentas.

"Todos los Estados y partes deben cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de proteger a los civiles y salvaguardar las escuelas", escribió.

"Todo niño merece vivir y aprender en paz", indicó.

Malala es un símbolo internacional de la lucha por la educación de las niñas después de que le dispararan en 2012 por oponerse a las restricciones de los talibanes a la educación femenina en su país natal, Pakistán.

