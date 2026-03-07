Noticias Demócratas advierten disminución de arsenal de EEUU por guerra con Irán El senador Mark Warner informó que los suministros bajaron después de que se combatiera a los rebeldes hutíes en Yemen y los últimos conflictos bélicos del gobierno en turno

La incertidumbre por las reservas de armas ha aumentado entre los demócratas, conforme se va intensificando la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El presidente Donald Trump compartió en sus redes que varios contratistas habían acordado cuadruplicar la producción de armas, pero no especificó cuáles.

De acuerdo con expertos, los sistemas de defensa que contrarrestan los misiles son los que están bajo presión, con interceptores Patriot y del sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), ya que estos son muy solicitados en Ucrania e Israel.

Estados Unidos derriba los misiles con estos sistemas, pero ha tenido problemas para detener los miles de ataques que ha estado enviando Irán. Este sistema ha funcionado con drones rusos en Ucrania y es más barato que disparar un misil que cuesta cientos de miles de dólares contra un dron israelí cuyo costo es de menos de 50 mil dólares.

El ejército tiene todo lo que necesita

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, mencionó que el ejército de EEUU tiene todo para ejecutar cualquier misión en cualquier lugar y con el calendario que decida.

Asimismo, Lockheed Martin, contratista de defensa, dijo el pasado viernes que había acordado cuadruplicar la producción de municiones. Sin embargo, no se ha dado un calendario en el que se diga cuándo se darán los aumentos.

El senador Mark Warner, demócrata por Virginia, informó que los suministros bajaron después de que se combatiera a los rebeldes hutíes en Yemen y los últimos conflictos bélicos del gobierno en turno.

"Nuestras municiones están bajas. Eso es de conocimiento público", afirmó Warner.

De acuerdo con el subdirector del Center on Military, los suministros de los interceptores de defensa son los más solicitados.

El sistema llamado THAAD sirve para derribar misiles balísticos de alcance medio y el sistema Patriot funciona para derribar misiles balísticos de corto alcance y aeronaves tripuladas.

“Estos ya tenían una demanda muy alta y no habíamos adquirido suficientes antes del conflicto”, explicó.“Y ahora probablemente hemos usado, entre los dos, probablemente varios cientos más”.

Según el subdirector, el gobierno de Estados Unidos se negó a dar detalles de los mismos y el número exacto de los sistemas THAAD y Patriot es totalmente clasificado.