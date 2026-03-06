Irán

Así fue la caída de Asif Merchant, el agente iraní que buscaba asesinar a Trump

Agentes encubiertos, reuniones secretas y un informante, así fue como el FBI logró detener el plan del agente de inteligencia iraní, Asif Marchant, para asesinar a políticos, incluido el presidente Donald Trump.

Por:
Thalí Leyva
Video Condenan a hombre pakistaní por intento de asesinato de Trump en 2024

Asif Merchant, un agente de inteligencia iraní, fue hallado culpable por cargos relacionados con terrorismo y conspiración para atentar en contra del expresidente Donald Trump. Las autoridades informaron que el complot fue detectado y desarticulado por agentes federales antes de que pudiera ejecutarse.

Así fue como el plan de Merchant fue descubierto

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Merchant era un agente entrenado de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), organización que lo habría enviado a Estados Unidos con el objetivo de coordinar asesinatos políticos y obtener documentos sensibles, señalamientos que el propio reconoció.

Merchant llegó a territorio estadounidense en abril de 2024 para comenzar con los preparativos de la operación. Según las autoridades, su intención era establecer contactos y reclutar personas que pudieran colaborar con las acciones planeadas por la organización iraní.

Antes de ello, el acusado había comenzado a trabajar con la Guardia Revolucionaria en Pakistán entre finales de 2022 y principios de 2023. Durante ese periodo recibió entrenamiento en técnicas operativas, incluidas prácticas de contravigilancia, y posteriormente viajó en varias ocasiones a Irán para reunirse con su contacto dentro de la organización.

Video Escudo de las Américas: ¿Estrategia contra el crimen o jugada política?

Según el testimonio presentado en el juicio, en 2024 Merchant regresó a Estados Unidos con una nueva misión: reclutar integrantes del crimen organizado que pudieran robar documentos, organizar protestas y ejecutar el asesinato de uno de tres funcionarios o políticos estadounidenses.

El plan comenzó a desmoronarse cuando Merchant contactó en Nueva York a un conocido llamado Nadeem Ali para pedirle ayuda con la operación. Sin embargo, Ali informó a las autoridades sobre el acercamiento y posteriormente colaboró con los investigadores como fuente confidencial.

Durante una reunión en junio de 2024, explicó a Ali el plan de asesinato y le indicó que buscaba personas que pudieran realizar diversas tareas criminales. Entre ellas estaban robar dispositivos o documentos de una residencia, organizar protestas y finalmente ejecutar el asesinato de un objetivo político.

En esa misma conversación, Merchant preguntó a Ali cómo podría llevarse a cabo el asesinato en distintos escenarios. También señaló que el objetivo contaría con un sólido esquema de seguridad, lo que requeriría una planificación cuidadosa del ataque.

Posteriormente, Ali organizó reuniones entre el agente y supuestos sicarios en Nueva York, quienes en realidad, eran agentes encubiertos de las fuerzas de seguridad estadounidenses que participaban en la operación para recopilar pruebas y evitar que el plan avanzara.

Como parte del plan, Merchant llevó a cabo búsquedas en internet sobre la ubicación de mítines políticos y envió informes a su contacto en la Guardia Revolucionaria sobre los protocolos de seguridad en esos eventos. Además, organizó un pago inicial para los supuestos sicarios con el fin de iniciar la operación.

El 21 de junio de 2024, el agente iraní entregó 5,000 dólares en efectivo a los agentes encubiertos como anticipo por el asesinato. Poco después, cuando planeaba abandonar Estados Unidos el 12 de julio de ese mismo año, fue arrestado por las autoridades federales antes de que pudiera salir del país, frustrando definitivamente el complot.


Relacionados:
IránFBI

