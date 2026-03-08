Irán Guerra con Irán dispara el precio del petróleo: supera los 100 dólares por barril El presidente Donald Trump afirmó que el aumento de los precios del petróleo derivado del conflicto con Irán es un costo temporal que vale la pena pagar por la seguridad global.

Los precios del petróleo han eclipsado los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años y medio, mientras la guerra con Irán obstaculiza la producción y el transporte marítimo en Medio Oriente.

El precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, se situó en 101,19 dólares poco después de reanudarse las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago, un 9,2% más que su precio de cierre de 92,69 dólares el viernes.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se vendía a unos 107,06 dólares por barril, un 16,2 % más que su precio de cierre del viernes, de 90,90 dólares.

Ambos podrían subir o bajar a medida que continúan las operaciones en el mercado.

Los aumentos se produjeron tras el alza del 36% en los precios del crudo estadounidense y del 28% en los del Brent la semana pasada. Los precios del petróleo se han disparado a medida que la guerra, que ya lleva dos semanas, ha afectado a países y lugares cruciales para la producción y el transporte de petróleo y gas del golfo Pérsico.

Según la firma de investigación independiente Rystad Energy, aproximadamente 15 millones de barriles de petróleo crudo —alrededor del 20% del petróleo mundial— se transportan diariamente a través del Estrecho de Ormuz. La amenaza de ataques con misiles y drones iraníes prácticamente ha impedido que los petroleros atraviesen el estrecho, que limita al norte con Irán y transporta petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han reducido su producción de petróleo a medida que se llenan sus tanques de almacenamiento debido a la menor capacidad de exportación de crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también han atacado instalaciones de petróleo y gas desde el inicio de la guerra, lo que ha exacerbado las preocupaciones sobre el suministro.

La última vez que los futuros del crudo estadounidense superaron los 100 dólares por barril fue el 30 de junio de 2022, cuando el precio alcanzó los 105,76 dólares. En el caso del Brent, fue el 29 de julio de 2022, cuando el precio alcanzó los 104 dólares por barril.

El aumento mundial de los precios del petróleo desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 1 de marzo ha sacudido los mercados financieros. Esto ha generado temores de que los mayores costos de la energía alimenten la inflación y conduzcan a un menor gasto por parte de los consumidores estadounidenses, el principal motor de la economía.

En Estados Unidos, el galón de gasolina regular subió a $3.45 el domingo, unos 47 centavos más que la semana anterior, lo que llevó a alcanzar su nivel más alto desde 2024. El diésel se vendía a unos $4.60 el galón, un aumento semanal de unos 83 centavos.

Trump dice que el alza del petróleo es “un precio bajo” por frenar la amenaza nuclear de Irán

El presidente Donald Trump afirmó que el aumento de los precios del petróleo derivado del conflicto con Irán es un costo temporal que vale la pena pagar por la seguridad global.

Según el mandatario, el encarecimiento del crudo podría mantenerse a corto plazo mientras continúe la ofensiva para eliminar la amenaza nuclear iraní, pero sostuvo que los precios caerán rápidamente una vez que termine el conflicto.

"Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. "¡Solo los necios pensarían diferente!", escribió el presidente.

El precio del gas natural también ha subido, aunque no tanto como el del petróleo. Subió alrededor de un 11% la semana pasada y cerró el viernes a 3,19 dólares por 1.000 pies cúbicos.

Algunos analistas e inversores afirman que si los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares por barril, podría ser demasiado para que la economía mundial lo soporte.

Durante el fin de semana, el ejército israelí atacó depósitos de petróleo en Teherán y cuatro buques cisterna de almacenamiento de petróleo y una terminal de transferencia de petróleo.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento iraní, dijo que el impacto de la guerra en la industria petrolera se dispararía y advirtió que pronto podría resultar más difícil producir y vender petróleo.

Irán exporta aproximadamente 1,6 millones de barriles de petróleo al día, principalmente a China, que podría verse obligada a buscar suministro en otros lugares si se interrumpen las exportaciones iraníes, otro factor que podría aumentar los precios de la energía.