Noticias

Trump rinde homenaje a seis soldados fallecidos durante la operación 'Furia Épica'

El homenaje está dirigido al mayor Jeffrey R. O’Brien, el capitán Cody A. Khork, el suboficial jefe Robert M. Marzan, la sargento de primera clase Nicole M. Amor, el sargento de primera clase Noah L. Tietjens y el sargento Declan J. Coady.

Video Dolor en Winter Haven por militar caído en base atacada por Irán en Kuwait

Después de participar en la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Miami, Florida, junto a líderes de América Latina, este sábado 7 de marzo de 2026 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a rendir homenaje a los seis soldados que perdieron la vida durante la Operación Fuerza Épica, una ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán.

Homenaje a soldados estadounidenses

Acompañado por la primera dama, Melania Trump, y por integrantes de su gabinete, el mandatario estadounidense llegó a la Base Militar Aérea de Dover, ubicada en el condado de Kent ( Delaware), para ofrecer un homenaje solemne a los militares fallecidos el 1 de marzo de 2026 en el Puerto Shuaiba, Kuwait.

Días antes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que los soldados caídos fueron identificados como el mayor Jeffrey R. O’Brien, el capitán Cody A. Khork, el suboficial jefe Robert M. Marzan, la sargento de primera clase Nicole M. Amor, el sargento de primera clase Noah L. Tietjens y el sargento Declan J. Coady.

Digno traslado de los caídos

Acompañados por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el presidente Trump y la primera dama Melania, asistieron al traslado solemne de los restos de seis militares estadounidenses que murieron en servicio.

Durante la ceremonia, el Gobierno de Estados Unidos expresó su pesar por la pérdida de los soldados y rindió homenaje a su sacrificio en defensa del país.

Mientras otros miembros de las Fuerzas Armadas trasladaban los ataúdes cubiertos con la bandera de Estados Unidos, las autoridades presentes realizaron el tradicional saludo militar en señal de respeto y reconocimiento a quienes dieron su vida por la nación.

EEUU vengará a seis militares fallecidos

Tanto Hegseth como Trump se dirigieron previamente a la nación estadounidense y, de manera especial, a las familias de los soldados que perdieron la vida, asegurando que el sacrificio de los militares no quedaría en el olvido ni sería en vano. En sus declaraciones anteriores, enfatizaron que la muerte de los combatientes tendría un significado y que Estados Unidos respondería con firmeza.

Asimismo, lanzaron advertencias directas hacia Irán, señalando que el país no quedaría impune y que habría represalias por la caída de los soldados durante la Operación Furia Épica, reafirmando su postura de buscar justicia y tomar medidas en respuesta a lo ocurrido.

Video Secretario de Guerra visita base MacDill en Tampa y actualiza sobre conflicto con Irán
