Irán Presidente de Irán reacciona a ataques contra escuela y hospital: Envía mensaje al mundo El presidente iraní enfatizó que los ataques atentan contra la vida

Video Irán ataca a Israel, bases de EEUU y algunos países del Golfo expandiendo el conflicto

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reaccionó a los ataques contra una escuela y hospital en su territorio y envió hoy, 2 de marzo de 2026, un mensaje al mundo.

Los ataques contra los hospitales atentan contra la vida misma. Los ataques contra las escuelas atentan contra el futuro de la nación (...) El mundo debe condenar esos actos. Masud Pezeshkian, presidente de Irán.



Más de 100 personas murieron, entre ellas decenas de niños, tras una explosión registrada en una escuela ubicada en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, según informó un fiscal local.

PUBLICIDAD

El gobierno iraní responsabilizó a Estados Unidos e Israel por lo ocurrido. Sin embargo, medios estadounidenses reportaron que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) estaba investigando los informes relacionados con el incidente.

Estados Unidos e Israel defienden la ofensiva

Autoridades estadounidenses defendieron las acciones militares bajo el argumento de seguridad internacional. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declaró que la comunidad internacional ha sostenido el principio de que Irán no debe poseer armas nucleares.

La ofensiva conjunta se mantiene durante el lunes con nuevos ataques sobre Teherán. Según reportes de la agencia AFP indicaron que se escucharon explosiones en la capital iraní, mientras que en Beirut también se registraron detonaciones.