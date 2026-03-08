Noticias

¿Por qué Estados Unidos no sería objetivo directo de un ataque de Irán? Esta es la razón

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ofreció nuevas declaraciones sobre por qué el territorio estadounidense no podría ser objetivo directo de un ataque por parte de Teherán.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
Video Guerra en Irán divide a Estados Unidos | Esta Semana, episodio 1

En medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente por la ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, denominada Operación Furia Épica, el ministro de Relaciones Exteriores iraní ofreció nuevas declaraciones sobre por qué el territorio estadounidense no podría ser objetivo directo de un ataque por parte de Teherán.

Este domingo 8 de marzo de 2026, el canciller iraní Abbas Araghchi afirmó que los misiles de su país no tienen la capacidad de alcanzar suelo estadounidense, al tiempo que defendió las acciones militares iraníes en la región del Golfo.

Irán reconoce límites para atacar a EEUU

Durante una entrevista con medios internacionales, Araghchi aseguró que Irán responde a lo que considera una agresión inicial por parte de Washington .

“Son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense”, declaró el funcionario este domingo.

Sin embargo, el canciller advirtió que su país sí tiene capacidad para atacar instalaciones militares estadounidenses cercanas a su territorio, particularmente aquellas ubicadas en países vecinos de la región.

“Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros países vecinos”, añadió.

Críticas a Trump por guerra con Irán

Además de referirse al alcance militar iraní, Araghchi también criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el ministro, el mandatario estadounidense no debería intervenir en decisiones internas del país.

El canciller afirmó que el pueblo iraní es quien debe elegir a su próximo líder, luego del asesinato del líder supremo Alí Jamenei durante las primeras oleadas de la ofensiva militar entre Estados Unidos e Israel.

Araghchi también pidió que Trump ofrezca disculpas por iniciar la guerra contra Irán, señalando que la escalada actual es consecuencia directa de las acciones militares estadounidenses.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido una postura oficial respecto a las declaraciones del ministro iraní. Mientras tanto, la tensión en Medio Oriente continúa generando preocupación a nivel internacional.

Video Trump rinde homenaje a soldados caídos mientras la guerra con Irán se intensifica
