Noticias

Un periodista, un empresario joyero y dos turistas: los estadounidenses detenidos en Irán

Al menos dos de los detenidos identificados permanecen en la prisión de Evin, una instalación que en el pasado ha estado cerca de zonas alcanzadas por ataques aéreos.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Conflicto con Irán impacta bolsillo de ciudadanos en EEUU por aumento de precio de gasolinas

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha incrementado la preocupación por los ciudadanos estadounidenses que permanecen encarcelados en Irán. Organizaciones y familiares advierten que la guerra añade nuevos riesgos para ellos, desde posibles daños por bombardeos cercanos hasta represalias por parte de las autoridades iraníes.

De acuerdo con la agencia de noticias T he Associated Press (AP), la organización James W. Foley Legacy Foundation reveló que al menos seis estadounidenses están detenidos en Irán, aunque solo se conoce públicamente la identidad de cuatro de ellos.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los estadounidenses detenidos?

Entre los casos confirmados se encuentran un periodista, un empresario joyero y dos ciudadanos que viajaron al país por motivos personales o familiares.

Más sobre Noticias

Ford retirará del mercado 1,74 millones de sus coches por problemas con la pantalla retrovisora, ¿cuáles son los afectados?
2 mins

Ford retirará del mercado 1,74 millones de sus coches por problemas con la pantalla retrovisora, ¿cuáles son los afectados?

Estados Unidos
Tornados en Estados Unidos dejan al menos 6 muertos en Oklahoma y Michigan; tormentas continúan este sábado
2 mins

Tornados en Estados Unidos dejan al menos 6 muertos en Oklahoma y Michigan; tormentas continúan este sábado

Estados Unidos
Estados Unidos comienza a usar bases militares de Reino Unido en la ofensiva contra Irán
2 mins

Estados Unidos comienza a usar bases militares de Reino Unido en la ofensiva contra Irán

Estados Unidos
¿Cómo afecta el horario de verano a mi cuerpo y cuándo es?
2 mins

¿Cómo afecta el horario de verano a mi cuerpo y cuándo es?

Estados Unidos
¿Qué ocurrió después de las intervenciones militares de EEUU en distintos países del mundo?
5 mins

¿Qué ocurrió después de las intervenciones militares de EEUU en distintos países del mundo?

Estados Unidos
Demócratas advierten disminución de arsenal de EEUU por guerra con Irán
2 mins

Demócratas advierten disminución de arsenal de EEUU por guerra con Irán

Estados Unidos
Cuba está “en sus últimos momentos de vida”, afirma Trump durante cumbre Escudo de las Américas
3 mins

Cuba está “en sus últimos momentos de vida”, afirma Trump durante cumbre Escudo de las Américas

Estados Unidos
Alerta de tornados para las próximas horas en Oklahoma, Illinois, Kansas, Iowa y Misuri
3 mins

Alerta de tornados para las próximas horas en Oklahoma, Illinois, Kansas, Iowa y Misuri

Estados Unidos
Esta es la nueva estrategia de ciberseguridad de Trump. Te decimos cómo combatirá a los ciberdelincuentes
2 mins

Esta es la nueva estrategia de ciberseguridad de Trump. Te decimos cómo combatirá a los ciberdelincuentes

Estados Unidos
Así funcionará el Escudo de las Américas, la nueva estrategia de Trump
3 mins

Así funcionará el Escudo de las Américas, la nueva estrategia de Trump

Estados Unidos

Uno de los casos más conocidos es el de Reza Valizadeh, periodista iraní-estadounidense que trabajaba en Washington para Radio Farda, el servicio en persa de Radio Free Europe. Valizadeh regresó a Irán en 2024 para visitar a sus padres y posteriormente fue arrestado y condenado a 10 años de prisión, acusado de colaborar con el gobierno estadounidense.

Otro detenido es Kamran Hekmati, empresario joyero de 61 años originario de Long Island, Nueva York. Fue arrestado en mayo en el aeropuerto iraní cuando intentaba salir del país. Actualmente, se encuentra recluido en la prisión de Evin, en Teherán, un centro conocido por albergar a presos políticos; su familia ha expresado preocupación por su estado de salud, ya que padece cáncer de vejiga y, según sus allegados, no ha recibido tratamiento médico regular durante su detención.

También se ha hecho pública la situación de Afarin Mohajer, residente de California nacida en Irán. Fue detenida en septiembre y acusada de difundir propaganda contra la República Islámica en redes sociales e insultar a las autoridades religiosas del país.

Además, se menciona el caso de un iraní-estadounidense judío de Nueva York que viajó a Irán por motivos familiares y posteriormente quedó retenido sin autorización para regresar a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Preocupación por la seguridad de los presos

Al menos dos de los detenidos identificados permanecen en la prisión de Evin, una instalación que en el pasado ha estado cerca de zonas alcanzadas por ataques aéreos. En los últimos días, autoridades israelíes han advertido a residentes cercanos sobre posibles bombardeos, lo que ha incrementado la inquietud de las familias.

Funcionarios estadounidenses han reiterado su llamado a Irán para liberar a los ciudadanos detenidos, mientras organizaciones defensoras de rehenes advierten que el conflicto podría agravar la situación de los estadounidenses encarcelados en el país.

JICM

Video Precio de la gasolina en California sube 11% en una semana por conflicto en Irán
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosIránIsraelPresos DetenidoGuerra

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX