Noticias Un periodista, un empresario joyero y dos turistas: los estadounidenses detenidos en Irán Al menos dos de los detenidos identificados permanecen en la prisión de Evin, una instalación que en el pasado ha estado cerca de zonas alcanzadas por ataques aéreos.

Video Conflicto con Irán impacta bolsillo de ciudadanos en EEUU por aumento de precio de gasolinas

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha incrementado la preocupación por los ciudadanos estadounidenses que permanecen encarcelados en Irán. Organizaciones y familiares advierten que la guerra añade nuevos riesgos para ellos, desde posibles daños por bombardeos cercanos hasta represalias por parte de las autoridades iraníes.

De acuerdo con la agencia de noticias T he Associated Press (AP), la organización James W. Foley Legacy Foundation reveló que al menos seis estadounidenses están detenidos en Irán, aunque solo se conoce públicamente la identidad de cuatro de ellos.

¿Quiénes son los estadounidenses detenidos?

Entre los casos confirmados se encuentran un periodista, un empresario joyero y dos ciudadanos que viajaron al país por motivos personales o familiares.

Uno de los casos más conocidos es el de Reza Valizadeh, periodista iraní-estadounidense que trabajaba en Washington para Radio Farda, el servicio en persa de Radio Free Europe. Valizadeh regresó a Irán en 2024 para visitar a sus padres y posteriormente fue arrestado y condenado a 10 años de prisión, acusado de colaborar con el gobierno estadounidense.

Otro detenido es Kamran Hekmati, empresario joyero de 61 años originario de Long Island, Nueva York. Fue arrestado en mayo en el aeropuerto iraní cuando intentaba salir del país. Actualmente, se encuentra recluido en la prisión de Evin, en Teherán, un centro conocido por albergar a presos políticos; su familia ha expresado preocupación por su estado de salud, ya que padece cáncer de vejiga y, según sus allegados, no ha recibido tratamiento médico regular durante su detención.

También se ha hecho pública la situación de Afarin Mohajer, residente de California nacida en Irán. Fue detenida en septiembre y acusada de difundir propaganda contra la República Islámica en redes sociales e insultar a las autoridades religiosas del país.

Además, se menciona el caso de un iraní-estadounidense judío de Nueva York que viajó a Irán por motivos familiares y posteriormente quedó retenido sin autorización para regresar a Estados Unidos.

Preocupación por la seguridad de los presos

Al menos dos de los detenidos identificados permanecen en la prisión de Evin, una instalación que en el pasado ha estado cerca de zonas alcanzadas por ataques aéreos. En los últimos días, autoridades israelíes han advertido a residentes cercanos sobre posibles bombardeos, lo que ha incrementado la inquietud de las familias.

Funcionarios estadounidenses han reiterado su llamado a Irán para liberar a los ciudadanos detenidos, mientras organizaciones defensoras de rehenes advierten que el conflicto podría agravar la situación de los estadounidenses encarcelados en el país.

