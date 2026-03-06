Irán EEUU busca decomisar 15 millones de dólares a red petrolera iraní Según la OFAC, la red estaría siendo operada por el líder petrolero Mohammad Hossein Shamkhani. De acuerdo con las acusaciones, la red tendría una considerable influencia sobre la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica.

Video Israel lanza masivo bombardeo al sur de Beirut, bastión de Hezbolá

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes dos demandas civiles de decomiso por 15.3 millones de dólares en contra de una red petrolera iraní identificada como "Red Shamkhani", por presuntamente violar sanciones estadounidenses, entre otras irregularidades.

El Departamento presentó las demandas ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia al acusar que los fondos están sujetos a decomiso debido a que una persona cuenta con una fuerte influencia sobre la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la Fuerza Quads del CGRI.

PUBLICIDAD

¿Quién es el empresario que acusa EEUU?

Las denuncias van en contra de Mohammad Hossein Shamkhani, a quien señalan por presuntamente operar una red de empresas e individuos dedicada a la venta y envío de petróleo y otras materias primas, lo que viola las sanciones estadounidenses y oculta el origen del petróleo.

Estados Unidos reportó que los fondos son utilizados para operar varias empresas de distribución de la Red Shamkhani.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el pasado 30 de julio de 2025, sancionó a Shamkhani, quien es identificado como hijo de Ali Shamkhani, un alto asesor político del Líder Supremo de Irán”.

Ali Shamkhani es el exjefe del Consejo de Defensa Nacional de Irán, según las denuncias del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La OFAC acusó que la Red Shamkhani cuenta con una flota de buques, empresas de gestión de buques y presuntas empresas fachada, que se harían pasar por empresas legítimas de servicios financieros.

Según Estados Unidos, la red presuntamente blanquea miles de millones de dólares en ganancias provenientes de las ventas globales de petróleo crudo iraní y ruso, y otros productos petrolíferos, con frecuencia a compradores en China. Además, emplea medidas significativas para disfrazar sus operaciones y ocultar sus vínculos con la familia Shamkhani, Irán y Rusia.

Guerra entre EEUU e Irán en el Medio Oriente

La demanda presentada por Estados Unidos contra la red petrolera ocurre en un contexto de creciente tensión militar en Medio Oriente, marcado por bombardeos y ataques entre distintos actores de la región.

PUBLICIDAD

En los últimos días, la escalada del conflicto ha incluido ofensivas y respuestas militares que han elevado la incertidumbre geopolítica y afectado incluso los mercados energéticos internacionales.

En este escenario, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó dos demandas de decomiso civil ante un tribunal federal con el objetivo de confiscar más de 15 millones de dólares vinculados a una red de comercio ilícito de petróleo iraní, que estaría relacionada con el magnate petrolero iraní Hossein Shamkhani, hijo de un alto asesor del antiguo líder supremo de Irán.

TLS

Mira también: