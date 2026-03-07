Noticias Estados Unidos comienza a usar bases militares de Reino Unido en la ofensiva contra Irán El gobierno británico confirmó que fuerzas estadounidenses ya utilizan instalaciones militares del Reino Unido para llevar a cabo operaciones defensivas relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.



Video Conflicto con Irán impacta bolsillo de ciudadanos en EEUU por aumento de precio de gasolinas

En el contexto de la ofensiva militar denominada Operación Furia Épica, impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el gobierno británico confirmó que fuerzas estadounidenses ya utilizan instalaciones militares del Reino Unido para llevar a cabo operaciones defensivas relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con información de la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), el ministro de Defensa británico confirmó este sábado 7 de marzo de 2026 que Washington comenzó a emplear bases militares en territorio británico con el objetivo de realizar acciones destinadas a frenar posibles ataques con misiles por parte de Irán en la región.

EEUU utiliza bases británicas

El gobierno de Londres aprobó el pasado fin de semana la solicitud de Estados Unidos para utilizar algunas de sus bases militares. La decisión se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, criticara duramente a Reino Unido tras la negativa inicial de permitir el uso de estas instalaciones en la ofensiva lanzada contra Irán una semana atrás.

El Ministerio de Defensa británico informó a través de la red social X que las fuerzas estadounidenses iniciaron “operaciones defensivas específicas” desde territorio británico, enfocadas en impedir el lanzamiento de misiles iraníes hacia objetivos en Oriente Medio.

Ese mismo día, bombarderos B-1 de Estados Unidos aterrizaron en la base aérea de Fairford, ubicada en el suroeste de Inglaterra, según constató la agencia de noticias AFP.

Postura del gobierno británico

El primer ministro británico, Keir Starmer, explicó que la autorización para el uso de las bases responde a un propósito “defensivo específico y limitado”. Downing Street indicó que la decisión se tomó después de que Irán lanzara misiles que pusieron en riesgo intereses y ciudadanos británicos.

Starmer señaló además que su postura continúa siendo evitar que Reino Unido participe directamente en una guerra sin una base jurídica clara ni una estrategia definida.

Protestas en Reino Unido

Mientras se desarrollan estas operaciones, grupos pacifistas organizaron manifestaciones frente a la base aérea de Fairford para expresar su rechazo a la guerra.

Una encuesta publicada el viernes por el instituto Survation muestra que el 56% de los británicos respalda la decisión inicial del primer ministro de no involucrar directamente al país en el conflicto. En contraste, el 27% considera que esa postura fue equivocada.

El sondeo también indica que el 49% de los encuestados cree que Reino Unido debería mantenerse neutral y centrarse únicamente en proteger sus propios intereses, reflejando el debate interno sobre el papel del país en la crisis internacional.

