Tim Walz reacciona a posibilidad de Ley de Insurrección en Minnesota: ¿Qué contestó a Trump?

El gobernador de Minnesota hizo un llamado tanto a los habitantes como a Donald Trump

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, reaccionó al mensaje del presidente Donald Trump, quien hoy 15 de enero de 2026 consideró la posibilidad de aplicar la Ley de Insurrección ante las protestas en ciudades como Minneapolis.

Trump escribió en su cuenta de Truth Social que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley ni impiden que los agitadores profesionales e insurrectos ataquen a los Patriotas del ICE, quienes solo intentan hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección”.

La Ley de insurrección permite a un presidente hacer uso de la fuerza militar dentro del país, sin la necesidad de una autorización local, para restablecer el orden público.

¿Qué contestó Tim Walz a Donald Trump?


En un mensaje publicado en sus redes sociales, el gobernador Tim Walz respondió a la posibilidad de activar la Ley de Insurrección e hizo un llamado tanto al Presidente Donald Trump como a los habitantes de Minnesota.

Walz hizo un “ llamamiento directo al presidente: Bajemos la temperatura. Detengamos esta campaña de represalias. Esto no es lo que somos”.

Por otra parte, pidió a los habitantes de Minnesota que se manifiesten de forma pacífica.

Sé que esto da miedo. Podemos, y debemos, alzar la voz con urgencia, pero también con calma. No podemos avivar las llamas del caos. Eso es lo que él quiere.
Tim Walz, gobernador de Minnesota


Minnesota se ha visto envuelta en movilizaciones contra las redadas de ICE para detener a migrantes; sin embargo, el presidente Donald Trump ha señalado que seguirán los operativos luego de la decisión de un juez para mantenerlos.

