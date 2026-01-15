Noticias Seguirán redadas de ICE en Minnesota para “expulsar a delincuentes”, dice Donald Trump El presidente Donald Trump habló sobre los operativos de ICE en Minnesota y aseguró que seguirán las redadas

El Presidente Donald Trump aseguró hoy 15 de enero de 2026 que seguirán las redadas de agentes de ICE en Minnesota, a pesar de las protestas contra los operativos para detener a inmigrantes.

Luego de la muerte de Renee Nicole Good durante un operativo de ICE en Minnesota, se desataron protestas en varias ciudades de Estados Unidos, como Minneapolis, donde manifestantes han sido detenidos por autoridades.

El 12 de enero de 2026 Minnesota, Minneapolis y St. Paul interpusieron una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos para detener las operaciones de ICE.

Trump anuncia que seguirán redadas en Minnesota



Durante las primeras horas de este jueves, Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social, donde informó que seguirán las redadas en ICE en Minnesota.

Trump escribió que “un juez muy respetado se negó a bloquear las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Minnesota, muy corrupto políticamente”.

Se permitirá al ICE continuar con su exitosa operación de expulsar del estado a algunos de los delincuentes más violentos y crueles del mundo, muchos de ellos asesinos. Donald Trump, presidente de EE. UU.