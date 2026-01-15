Minnesota (estado) ¿Trump puede aplicar Ley de Insurrección sin apoyo de Minnesota? Te explicamos qué dice el documento Esto es lo que podría pasar en Minnesota, ante la amenaza de Trump invocar la ley de insurrección.

En los últimos días, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) en Minnesota provocaron una situación de tensión en el país. El caso más emblemático fue la muerte de la ciudadana Renee Nicole Good en un operativo de control migratorio, el cual desató protestas en ciudades como Minneapolis.

El 12 de enero, las autoridades de Minnesota y de las ciudades de Minneapolis y St. Paul iniciaron una demanda legal contra el gobierno federal con el propósito de detener los operativos de ICE. Ante ello, Donald Trump emitió mensajes en su cuenta de Truth Social donde mencionó la opción de activar la Ley de Insurrección. El mandatario argumenta que las autoridades del estado no cumplen con las normas ni detienen los ataques contra los agentes federales. Según la administración, el uso de esta ley busca poner fin a la situación de conflicto en el estado.

¿Trump puede aplicar Ley de Insurrección sin apoyo de Minnesota?

De acuerdo con la ley del año 1792 y su actualización en 1807, se otorgan al Poder Ejecutivo facultades para el despliegue de tropas en el territorio nacional. El documento se divide en partes que regulan la intervención de la fuerza militar. La Sección 251 contempla la ayuda federal cuando el gobernador o la legislatura de un estado solicitan asistencia para enfrentar una insurrección. Sin embargo, el texto legal permite acciones sin el consentimiento de las autoridades locales en otros apartados. Las Secciones 252 y 253 contienen las cláusulas que dan poder de decisión al presidente de forma autónoma.

En virtud de la Sección 252, si el mandatario determina que existen "obstrucciones ilícitas" o asambleas que impiden la ejecución de las leyes federales por los medios de la justicia, el despliegue de militares resulta posible. Por otro lado, la Sección 253 autoriza la intervención si actos de violencia en un estado privan a la población de derechos que la Constitución garantiza. Esta medida aplica si el gobierno estatal no posee la capacidad o si el gobierno estatal se niega a dar protección a los habitantes. Por tanto, la legislación ofrece una base para que la Casa Blanca actúe en Minnesota a pesar de la falta de apoyo del gobierno regional.