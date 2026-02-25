ÚLTIMA HORAestados unidos
Frenan medida de Trump para deportar migrantes a países distintos al suyo: Esto dijo DOJ
El juez Brian Murphy, en Boston, declaró ilegal la medida del Departamento de Seguridad Nacional y ordenó eliminarla; el Gobierno dijo que el caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó una política del gobierno del presidente Donald Trump que permitía deportar rápidamente a migrantes a otros países sin escuchar antes sus razones ni sus temores de persecución o tortura.
El juez Brian Murphy, en Boston, declaró ilegal la medida del Departamento de Seguridad Nacional y ordenó eliminarla. El Gobierno dijo que el caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Información en desarrollo...