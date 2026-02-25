Noticias Abogado de Maduro acusa al Tesoro de EEUU de bloquear licencia para que Venezuela pague su defensa El equipo legal del presidente depuesto de Venezuela pidió a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro que otorgue un permiso para que Maduro pueda usar parte de los fondos congelados para pagar defensores.



Barry Pollack, abogado principal del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó ante el tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado una licencia para que el gobierno de Venezuela pueda pagar su defensa.

En una carta al juez Alvin Hellerstein, que dirige el caso de la Justicia de Estados Unidos contra Maduro, y fechada el pasado 20 de febrero pero hecha pública hoy, Pollack explica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro está "interfiriendo" en el derecho a la defensa de su cliente.

La OFAC, encargada de las sanciones de EE.UU. a Venezuela, concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos de Caracas por representarlo en el caso, pero tres horas después la "enmendó" sin explicación, indicó Pollack en el escrito.

La licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los costos de la defensa



Derivado de lo anterior, el equipo legal del presidente depuesto de Venezuela pidió a la OFAC que otorgue un permiso para que Maduro pueda usar parte de los fondos congelados para pagar defensores.

