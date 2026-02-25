Noticias

Abogado de Maduro acusa al Tesoro de EEUU de bloquear licencia para que Venezuela pague su defensa

El equipo legal del presidente depuesto de Venezuela pidió a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro que otorgue un permiso para que Maduro pueda usar parte de los fondos congelados para pagar defensores.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Fiscal General de Venezuela renuncia al cargo luego de años de polémicas detenciones a opositores

Barry Pollack, abogado principal del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó ante el tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado una licencia para que el gobierno de Venezuela pueda pagar su defensa.

En una carta al juez Alvin Hellerstein, que dirige el caso de la Justicia de Estados Unidos contra Maduro, y fechada el pasado 20 de febrero pero hecha pública hoy, Pollack explica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro está "interfiriendo" en el derecho a la defensa de su cliente.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Avión militar de Estados Unidos se estrella contra barrera durante entrenamiento en Filipinas y deja militares heridos
3 mins

Avión militar de Estados Unidos se estrella contra barrera durante entrenamiento en Filipinas y deja militares heridos

Estados Unidos
Cae red de falsos abogados acusados en Nueva York de estafar a inmigrantes a través de Facebook
2 mins

Cae red de falsos abogados acusados en Nueva York de estafar a inmigrantes a través de Facebook

Estados Unidos
Conductor que mató a Laura Lynch, cantante de las Dixie Chicks, fue sentenciado a 15 años de prisión por accidente automovilístico
2 mins

Conductor que mató a Laura Lynch, cantante de las Dixie Chicks, fue sentenciado a 15 años de prisión por accidente automovilístico

Estados Unidos
Alerta por supuestas visas exprés y plan para evitar deportaciones: Gobierno manda este mensaje
2 mins

Alerta por supuestas visas exprés y plan para evitar deportaciones: Gobierno manda este mensaje

Estados Unidos
Cuba abate a tripulantes de lancha proveniente de EEUU; Fiscal de Florida ordena investigación
2 mins

Cuba abate a tripulantes de lancha proveniente de EEUU; Fiscal de Florida ordena investigación

Estados Unidos
Frenan medida de Trump para deportar migrantes a países distintos al suyo: Esto dijo DOJ
2 mins
ÚLTIMA HORA

Frenan medida de Trump para deportar migrantes a países distintos al suyo: Esto dijo DOJ

Estados Unidos
Lotería de visas 2026: Estas son las fechas importantes para registro de solicitudes de la H1B
2 mins

Lotería de visas 2026: Estas son las fechas importantes para registro de solicitudes de la H1B

Estados Unidos
Permisos de trabajo, en riesgo: ¿A quiénes puede afectar la nueva medida de USCIS?
3 mins

Permisos de trabajo, en riesgo: ¿A quiénes puede afectar la nueva medida de USCIS?

Estados Unidos
¿Cuánta nieve caerá en EEUU del 25 al 27 de febrero de 2026? Estados más afectados y en riesgo por hielo negro
2 mins

¿Cuánta nieve caerá en EEUU del 25 al 27 de febrero de 2026? Estados más afectados y en riesgo por hielo negro

Estados Unidos
¿Habrá una nueva tormenta invernal en EEUU? Así será el tiempo de mañana jueves
2 mins

¿Habrá una nueva tormenta invernal en EEUU? Así será el tiempo de mañana jueves

Estados Unidos

La OFAC, encargada de las sanciones de EE.UU. a Venezuela, concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos de Caracas por representarlo en el caso, pero tres horas después la "enmendó" sin explicación, indicó Pollack en el escrito.

La licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los costos de la defensa


Derivado de lo anterior, el equipo legal del presidente depuesto de Venezuela pidió a la OFAC que otorgue un permiso para que Maduro pueda usar parte de los fondos congelados para pagar defensores.

Mira también:

Video Ley de amnistía aprobada en Venezuela genera preocupación en inmigrantes en EEUU; esta es la razón
Relacionados:
NoticiasNicolás MaduroVenezuelaDepartamento del Tesoro de EEUU

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX