Cae red de falsos abogados acusados en Nueva York de estafar a inmigrantes a través de Facebook

Cinco individuos fueron acusados formalmente de hacerse pasar por abogados para estafar a miembros de la comunidad migrante, prometiendo servicios de regularización migratoria que resultaron ser un engaño.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Corte Federal devuelve expedientes a dos inmigrantes cubanas con I-220A

De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía del Distrito de Manhattan, los acusados utilizaban la red social Facebook como su principal plataforma de captación, aprovechándose de la vulnerabilidad de personas que buscaban asilo o residencia legal en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía del Distrito de Manhattan, los acusados utilizaban la red social Facebook como su principal plataforma de captación, aprovechándose de la vulnerabilidad de personas que buscaban asilo o residencia legal en Estados Unidos.

Operativo en el Aeropuerto de Newark

La investigación culminó con un golpe estratégico el pasado fin de semana. Según fuentes policiales, tres de los sospechosos fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) en Nueva Jersey, justo antes de que pudieran abandonar la jurisdicción. Los otros dos implicados ya se encuentran bajo custodia o plenamente identificados por las autoridades.

El "modus operandi" de la estafa

La red operaba bajo una estructura de engaño bien definida:

  • Publicidad engañosa: Publicaban anuncios en grupos de Facebook dirigidos a comunidades hispanas, ofreciendo "soluciones garantizadas" para trámites de inmigración.
  • Suplantación de identidad: Se presentaban como licenciados en derecho sin poseer licencias ni credenciales válidas ante la barra de abogados.
  • Cobros excesivos: Solicitaban miles de dólares por adelantado para supuestamente presentar formularios ante el USCIS, los cuales, en muchos casos, nunca fueron enviados o contenían información falsa que ponía en riesgo la deportación de las víctimas.

Advertencia de las autoridades

El Fiscal del Distrito recordó a la población que el ejercicio ilegal de la abogacía es un delito grave que no solo afecta el bolsillo de las personas, sino que destruye sus oportunidades legítimas de obtener un estatus legal.

"Nadie debe ser víctima de depredadores que ven en la necesidad ajena una oportunidad de lucro. Instamos a cualquier persona afectada a denunciar sin miedo a su estatus migratorio", señaló la oficina del fiscal en un comunicado.

Para evitar caer en estas redes, se recomienda:

  • Verificar la licencia: Consultar el registro de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York.
  • No pagar en efectivo: Exigir siempre contratos por escrito y recibos detallados.
  • Desconfiar de Facebook: Las oficinas legales serias rara vez ofrecen "garantías de éxito" a través de perfiles informales en redes sociales.

