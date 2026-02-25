Harvey Weinstein Tercer juicio de Harvey Weinstein: contrata a los abogados que defienden a 'Diddy' Combs y Luigi Mangione La nueva defensa leal de Harvey Weinstein, que también ha trabajado con figuras como Luigi Mangione y Sean "Diddy" Combs, podría retrasar el inicio del tercer juicio y redefinir la estrategia en el caso.

Harvey Weinstein contrató a los abogados de Luigi Mangione y Sean “Diddy” Combs para que lo representen en su tercer juicio por violación en Nueva York, reestructurando su equipo legal después de negarse a terminar el caso con una declaración de culpabilidad.

Los abogados, Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos, confirmaron la decisión en documentos judiciales el martes. Reemplazan al veterano abogado de Weinstein, Arthur Aidala, quien cedió su puesto en el tribunal para centrarse en las apelaciones del exdirector del estudio y los asuntos civiles pendientes.

Kaplan fue miembro del equipo de defensa original de Weinstein en 2018 y se espera que tenga un papel destacado en su defensa en el tercer juicio, que involucra una acusación de que el productor ganador del Oscar violó a la peluquera y actriz Jessica Mann en un hotel de Manhattan en 2013.

En una audiencia en enero, Weinstein insistió en que “nunca agredió a nadie” y dijo que su “espíritu se estaba quebrando” después de casi seis años tras las rejas.

El juicio, pospuesto desde su inicio el 3 de marzo, no ha sido reprogramado. Weinstein debe comparecer ante el tribunal el 4 de marzo para una conferencia de seguimiento. La publicación legal Law360 fue la primera en informar sobre la reestructuración del equipo legal.

Kaplan y Agnifilo representan a Mangione en sus casos paralelos estatales y federales por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Logran que se desestimen los cargos de terrorismo en el caso estatal y se prohíba la pena de muerte en el caso federal.

Agnifilo y Geragos representaron a Combs, logrando un veredicto dividido y absoluciones por cargos de tráfico sexual y crimen organizado, y actualmente se encuentran entre los abogados que defienden a los hermanos ricos Alon, Oren y Tal Alexander en su juicio por tráfico sexual en el tribunal federal de Manhattan.

Kaplan, Agnifilo y Geragos son socios de la firma de Manhattan Agnifilo Intrater.

“Harvey cree que, después de dos juicios previos sobre este asunto, una perspectiva recalibrada y un enfoque estratégico ofrecen el camino más efectivo a seguir”, dijo el portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer.

En un veredicto dividido y confuso el pasado junio, Weinstein fue declarado culpable de practicarle sexo oral a la fuerza a una mujer, Miriam Haley, y absuelto de practicarle sexo oral a la fuerza a otra mujer, Kaja Sokola. El jurado no se pronunció sobre el cargo de violación que involucraba a Mann. Las deliberaciones finalizaron cuando el presidente del jurado se negó a seguir participando.

Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que estas den su permiso, como han hecho Haley, Sokola y Mann.

¿Qué argumenta Weinstein?

Weinstein y sus abogados argumentaron que el veredicto del nuevo juicio se vio empañado por disputas internas e intimidación entre los jurados. El juez Curtis Farber, quien también supervisará el tercer juicio, rechazó esta afirmación y le dijo a Weinstein en la audiencia de enero: «Tuviste un juicio justo».

En su primer juicio, en 2020, Weinstein fue declarado culpable de violar a Mann y de practicarle sexo oral a Haley, pero el máximo tribunal de Nueva York anuló esas condenas y ordenó un nuevo juicio el año pasado. El Tribunal de Apelaciones dictaminó que Weinstein se vio perjudicado por testimonios sobre acusaciones ajenas al caso.

Weinstein y Aidala, quienes presentaron la apelación y representaron a Weinstein en su juicio original y en el nuevo juicio, parecieron llegar a un acuerdo mutuo y amistoso sobre el cambio de rol del abogado.

“Nuestro trabajo no termina aquí”, dijo Aidala. “Seguiremos abogando con firmeza por él en los tribunales de apelación, donde confiamos en que se corregirán los graves errores legales y que su condena más importante será finalmente revocada”.

Kaplan, Agnifilo y Geragos se encuentran en medio de varios casos de alto perfil, incluyendo el juicio estatal de Mangione, programado para comenzar el 8 de junio, lo que podría afectar la fecha del juicio de Weinstein. Incluso sin otras acusadoras aparte de Mann, los fiscales han dicho que podría demorar hasta cinco semanas.

Weinstein enfrenta hasta 25 años de prisión por el cargo por el que fue condenado: acto sexual delictivo en primer grado que involucra a Haley. El cargo de violación en tercer grado, aún sin resolver, que involucra a Mann, se castiga con hasta cuatro años de prisión, menos de los que ya ha cumplido.

El productor ganador del Óscar ha estado tras las rejas desde su condena inicial en 2020 y fue sentenciado a prisión en un caso separado en California que está apelando.

