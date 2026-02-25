Noticias Comando Sur de EEUU despliega su "caballo de batalla", el HC-130J Combat King II, en Puerto Rico El despliegue tiene como objetivo principal detectar, desarticular y degradar las redes del narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales que operan en el área de responsabilidad del SOUTHCOM.

Video Nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe; ejército estadounidense ejecuta la operación

El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó el despliegue y posicionamiento en "línea de vuelo" de la aeronave HC-130J Combat King II de la Fuerza Aérea en Puerto Rico.

La llegada de este activo, considerado el "caballo de batalla" para misiones de recuperación de personal y apoyo logístico, refuerza la presencia militar estadounidense en el Caribe como parte de la estrategia regional del Departamento de Guerra.

El despliegue se enmarca en la Operación Southern Spear (Lanza del Sur, por su traducción al español), una iniciativa de alta prioridad para la administración del presidente Donald Trump.

Según los informes oficiales, esta misión tiene como objetivo principal detectar, desarticular y degradar las redes del narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales que operan en el área de responsabilidad del SOUTHCOM.

Capacidades tácticas en la región

El HC-130J Combat King II es una plataforma de transporte táctico de largo alcance, diseñada para misiones críticas que incluyen:

Reabastecimiento en vuelo: Capacidad para suministrar combustible a helicópteros y otras aeronaves en zonas de operaciones.

Recuperación de personal (CSAR): Operaciones de búsqueda y rescate en ambientes hostiles.

Mando y control: Sirve como centro de operaciones aéreo para coordinar esfuerzos en tiempo real.

Fuentes militares indicaron que la presencia de estas aeronaves en la base aérea de Puerto Rico permite una respuesta inmediata ante cualquier contingencia en el Caribe y las costas de Sudamérica.

Prioridad estratégica: "Southern Spear"

La Operación Southern Spear ha sido descrita por el Secretario de Guerra como un esfuerzo conjunto para "asegurar el hemisferio occidental" frente a las amenazas del tráfico de narcóticos y la inestabilidad regional. Bajo las directrices del presidente Trump, el despliegue ha incluido no solo aeronaves de transporte, sino también activos navales y sistemas de vigilancia avanzada.

"Nuestras fuerzas están desplegadas en apoyo a las prioridades del presidente para proteger la patria y desmantelar a los grupos que amenazan nuestra seguridad", señaló el SOUTHCOM en un comunicado reciente.

Las autoridades confirmaron que las operaciones continuarán de manera indefinida mientras se mantengan los objetivos de seguridad nacional en la región.

