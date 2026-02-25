Filipinas Avión militar de Estados Unidos se estrella contra barrera durante entrenamiento en Filipinas y deja militares heridos El incidente ocurrió durante maniobras que simulan operaciones en pistas improvisadas para responder a desastres naturales. Así fue el percance.

Un avión militar de Estados Unidos chocó contra una barrera de concreto al intentar despegar de una carretera durante un entrenamiento de contingencia en Filipinas, hiriendo a los cinco estadounidenses que estaban a bordo, dijeron funcionarios filipinos el miércoles.

El piloto y otros dos miembros del personal estadounidense fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica tras el incidente ocurrido el martes por la tarde en una carretera de circunvalación de concreto en la ciudad de Laoac, en la provincia norteña de Pangasinan. Otros dos heridos fueron atendidos en el lugar y el avión de transporte de la Fuerza Aérea de EE. UU. resultó dañado, según informó la policía en un informe.

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos dijo en una breve declaración enviada a The Associated Press por correo electrónico que dos miembros del servicio fueron transportados a un centro médico para recibir tratamiento. El Comando con sede en Hawái, añadió que ningún civil resultó herido.

Uno de los individuos ha sido dado de alta mientras que el otro permanece bajo atención médica y se encuentra en condición estable



Aunque no hizo comentarios sobre los detalles proporcionados por la policía filipina ni explicó la discrepancia en el número informado de personal herido, dijo que el incidente estaba siendo investigado.

¿Cuál es el objetivo del entrenamiento del avión militar estadounidense?

El entrenamiento, que incluyó el aterrizaje y despegue del avión en una " zona de aterrizaje alternativa", fue planificado y coordinado en su totalidad con las autoridades civiles, policiales y militares filipinas, según informaron tres funcionarios filipinos. El objetivo del entrenamiento era preparar a las fuerzas militares para contingencias, como cuando los aeropuertos y pistas regulares se vuelven inaccesibles durante tifones y terremotos.

Los tres funcionarios, que hablaron con AP bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente sobre el accidente, afirmaron que se estaba investigando la causa. La aeronave logró aterrizar durante la "actividad supervisada", pero se desvió durante el despegue, según uno de los tres funcionarios.

El ejército estadounidense había desplegado aeronaves y personal en el pasado para ayudar a entregar alimentos, medicinas y otra ayuda humanitaria a las provincias filipinas devastadas por tifones y otros desastres naturales.

Las fuerzas estadounidenses pueden realizar entrenamientos con sus homólogos filipinos en Filipinas en virtud de un Acuerdo de Fuerzas Visitantes de 1999. Los ejercicios de combate conjuntos a gran escala de los últimos años se han centrado en ayudar a Filipinas a defender sus intereses territoriales y promover la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar de China Meridional , al oeste de Pangasinán.

Surgen enfrentamientos entre las fuerzas navales de China y Filipinas

En los últimos años, han surgido enfrentamientos entre la guardia costera y las fuerzas navales de China y Filipinas en las aguas en disputa, reclamadas principalmente por Pekín. Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también están involucrados en los prolongados enfrentamientos territoriales.

Estados Unidos no presenta ningún reclamo en las aguas en disputa, pero ha advertido repetidamente que está obligado a defender a Filipinas en virtud de un tratado de defensa mutua si las fuerzas, barcos y aviones filipinos son objeto de un ataque armado, incluso en el Mar de China Meridional.

