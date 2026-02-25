El Paso

Conductor que mató a Laura Lynch, cantante de las Dixie Chicks, fue sentenciado a 15 años de prisión por accidente automovilístico

La cantante de la agrupación Dixie Chicks falleció después de que el conductor del camión impactara frontalmente su camioneta en El Paso, Texas.

N+ Univision
Después de más de dos años de que Laura Lynch, integrante de la banda Dixie Chicks, falleciera en un accidente automovilístico, el conductor Domenick Chavez fue sentenciado a 15 años en prisión.

De acuerdo con Page Six, Chavez se declaró culpable de homicidio involuntario y recibió una condena menor después de reconocer que conducía de manera imprudente a más de 100 millas por hora cuando chocó de frente con Lynch, de 65 años, apenas unos días antes de Navidad.

“El fallecimiento de la Sra. Lynch causó una profunda tristeza en su familia, en la comunidad de Dell City y en todos aquellos que apreciaban su música. Es una pérdida aún más grave por haber ocurrido pocos días antes de Navidad”
James Montoya, fiscal de distrito de El Paso

El Paso Times reportó hace unos años que Chavez manejaba entre 106-114 millas por hora cuando se estrelló de frente contra la camioneta de Laura Lynch, cerca de Cornudas, entre El Paso y Dell City. El camión de Chávez se incendió por el choque, y fue llevado al hospital con heridas que no pusieron en riesgo su vida.

Posteriormente, se determinó que el conductor no estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas, pero sí iba a exceso de velocidad en el momento del accidente.

¿Quién fue Laura Lynch?

Lynch, quien tocaba el contrabajo en el grupo, fue una de las fundadoras de Dixie Chicks en Dallas, Texas, en 1989, junto a Robin Lynn Macy y las hermanas Martie y Emily Erwin.

Grabó tres álbumes con la banda y se convirtió en la vocalista principal en su tercer disco, 'Shouldn't a Told You That', después de que Macy dejara el grupo.

Lynch decidió abandonar la banda en 1993, citando cansancio por las giras y el deseo de dedicarse a su familia.

Su lugar fue ocupado por Natalie Maines, quien se convirtió en la voz principal y aportó un estilo más moderno al sonido de la banda.
