DHS pausa TSA PreCheck y Global Entry: ¿Cómo afectará a los viajeros que ya están inscritos?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) suspenderá los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry en medio del cierre parcial del gobierno federal.

La medida impacta directamente a los viajeros frecuentes que ya estaban inscritos y que utilizaban estos beneficios para agilizar sus procesos en aeropuertos y puntos de entrada al país. En N+ Univision te contamos cúales serán las consecuencias y cómo afectará la decisión a los pasajeros.

¿Por qué se suspenden los programas?

De acuerdo con la agencia The Associated Press (AP), la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló en un comunicado que “ los cierres tienen graves consecuencias en el mundo real”. Explicó además que la Administración de Seguridad en el Transporte ( TSA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP) están priorizando la atención a la población general en aeropuertos y puertos de entrada.

En ese contexto, se suspenderán los acompañamientos de cortesía y otros privilegios especiales asociados a estos programas, diseñados para reducir tiempos de espera en filtros de seguridad y controles migratorios.

El cierre parcial del gobierno comenzó el 14 de febrero de 2026, luego de que los demócratas y la Casa Blanca no alcanzaran un acuerdo sobre la legislación para financiar al DHS. Los demócratas exigen cambios en las redadas migratorias, consideradas centrales en la campaña de deportación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Cómo afectará a los viajeros?

La suspensión de TSA PreCheck y Global Entry implica que los viajeros inscritos ya no podrán acceder temporalmente a los beneficios que les permitían pasar con mayor rapidez por los controles de seguridad y migración. Esto podría traducirse en filas más largas, mayores tiempos de espera y la necesidad de realizar los procesos estándar en aeropuertos y puertos de entrada.

Además, el anuncio se realizó con poco margen de anticipación, lo que complica la planificación de viajes para quienes ya contaban con estos programas para agilizar su tránsito. Mientras dure el cierre parcial del gobierno, la prioridad de las autoridades será atender al público general, dejando en pausa los privilegios especiales asociados a estos esquemas.

Aerolíneas preocupadas

Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes criticaron la decisión, al considerar que afecta programas que hacen los viajes “más fluidos y seguros”. En redes sociales acusaron al gobierno de perjudicar deliberadamente a los pasajeros.

Por su parte, Airlines for America, que representa a las principales aerolíneas del país, expresó estar “ profundamente preocupada” por el impacto en el público viajero. También cuestionó que el anuncio se hiciera con muy poco aviso, lo que deja a los pasajeros con escaso tiempo para planificar sus viajes.

