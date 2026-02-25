Investigacion Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa si se ocultaron por error registros del caso Jeffrey Epstein Reportes indican que solo uno de varios resúmenes de entrevistas del FBI a una mujer que denunció agresión cuando era menor fue incluido en los archivos difundidos.

El Departamento de Justicia dijo el miércoles que estaba investigando si había ocultado indebidamente documentos de los archivos de Jeffrey Epstein después de que varias organizaciones de noticias informaron que algunos registros que involucraban acusaciones no corroboradas hechas por una mujer contra el presidente Donald Trump no estaban entre los que se hicieron públicos.

El anuncio siguió a informes de prensa que decían que una gran cantidad de registros publicados por el Departamento de Justicia no incluían varios resúmenes de entrevistas que el FBI realizó con una mujer no identificada que se presentó después del arresto de Epstein en 2019 y afirmó haber sido agredida sexualmente por Trump y Epstein cuando era menor de edad en la década de 1980.

“Varias personas y medios de comunicación han marcado recientemente archivos relacionados con documentos presentados a Ghislaine Maxwell durante el descubrimiento de su caso penal, que, según afirman, parecen estar desaparecidos”, declaró el Departamento de Justicia en una publicación en X. “Al igual que con todos los documentos que han sido marcados por el público, el Departamento está revisando actualmente los archivos dentro de esa categoría de la producción”. Maxwell, confidente de Epstein desde hace mucho tiempo, cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Dijo que si se descubre que algún documento ha sido retenido indebidamente y responde a la ley federal que exige la divulgación de los archivos, "el Departamento, por supuesto, lo publicará, de conformidad con la ley".

El tema en cuestión es una serie de entrevistas presuntamente realizadas en 2019 con una mujer que presentó una acusación contra Trump, quien ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con Epstein. Informes periodísticos recientes indican que el FBI entrevistó a la acusadora cuatro veces para evaluar su versión, pero solo se incluyó un resumen de una de esas entrevistas en los archivos publicados.

Los registros faltantes fueron informados anteriormente por el periodista Roger Sollenberger en Substack y NPR, y desde entonces han sido documentados por otras organizaciones de noticias, incluidas The New York Times, MS Now y CNN.

El representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró que los demócratas del panel investigarían los registros retenidos. Añadió que había revisado los registros de pruebas sin editar y que "puede confirmar que el Departamento de Justicia parece haber retenido ilegalmente las entrevistas del FBI" con la acusadora.

El Departamento de Justicia anunció el mes pasado la publicación de más de 3 millones de páginas de registros relacionados con Epstein, quien se quitó la vida en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. El departamento declaró entonces que, si bien buscaba transparencia, también tenía derecho a retener registros que expusieran a posibles víctimas de abuso, fueran duplicados, estuvieran protegidos por privilegios legales o estuvieran relacionados con una investigación penal en curso.

“Algunos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”, declaró el departamento en un comunicado el mes pasado al publicar los registros.

Rápidamente se reveló que el proceso de redacción había tenido fallas, y el departamento retiró algunos materiales identificados por las víctimas o sus abogados, junto con una “cantidad sustancial” de documentos identificados independientemente por el gobierno.

Los abogados de las acusadoras de Epstein declararon este mes ante un juez de Nueva York que la vida de casi 100 víctimas había sido trastocada por la edición descuidada de los registros publicados por el gobierno. El material expuesto incluye fotos de desnudos que muestran los rostros de las posibles víctimas, así como nombres, direcciones de correo electrónico y otra información de identificación que no fue editada o ocultada por completo.

Otras acusaciones sin corroborar contra Trump y otras figuras públicas se incluyeron en los archivos públicos. El departamento no explicó en su publicación del miércoles en redes sociales por qué se habrían ocultado los registros relacionados con esta acusación específica.

