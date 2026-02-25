Noticias Manifestantes piden a Escondido romper contrato que autoriza prácticas de ICE en campo policial El contrato que permite al ICE entrenar en el campo de tiro operó por más de una década sin que muchos residentes supieran de su existencia.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) que se entrenaban en un campo de tiro local pasaron prácticamente desapercibidos para los residentes de una ciudad del sur de California durante más de una década, hasta la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y los recientes tiroteos fatales de ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales.

El acuerdo en Escondido, una ciudad de unos 150,000 habitantes al norte de San Diego, rodeada de granjas y ranchos ecuestres, ha provocado semanas de manifestaciones. Los residentes exigen que la ciudad deje de permitir que los agentes de ICE se entrenen en el campo de tiro del departamento de policía local, lo que refleja el creciente descontento en todo el país con las medidas de inmigración del gobierno.

Este miércoles, residentes que portaban carteles que decían “ ICE Out” llenaron una reunión del Concejo Municipal de Escondido programada para discutir el tema, llenaron una sala desbordada y suplicaron a los funcionarios locales que pusieran fin al acuerdo con ICE.

"No sé por qué quieren provocar este tipo de alboroto, este tipo de reacción y no sé por qué querrían apoyar las acciones de esta administración contra nuestros vecinos", dijo Erin Evans, miembro de la Junta de Educación del Condado de San Diego.

En encuestas recientes, la mayoría de los estadounidenses han afirmado que Trump se ha "excedido" al enviar agentes federales de inmigración a ciudades estadounidenses. Más allá de las masivas manifestaciones callejeras en Minneapolis, residentes de comunidades desde Nueva York hasta California se oponen a los contratos de larga data entre el ICE y los gobiernos locales para servicios que abarcan desde el uso de centros de capacitación hasta plazas de aparcamiento. La agencia también ha indignado a las comunidades locales, sorprendidas por los planes del ICE de ocupar almacenes gigantes , algunos de los cuales podrían albergar hasta 10,000 detenidos migratorios.

En medio del debate, se suspendió la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas afirman que no contribuirán a la aprobación de más fondos hasta que se impongan nuevos límites a las operaciones federales de inmigración tras los tiroteos fatales de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good el mes pasado en Minneapolis.

Inmigración y policía

En Escondido, los funcionarios municipales programaron la reunión del miércoles para discutir el contrato tras responder numerosas preguntas de los residentes. Se esperaba que discutieran el acuerdo ante la concurrida sala más tarde el miércoles.

A diferencia de muchas ciudades de California, Escondido mantuvo una alianza especialmente estrecha con ICE en el pasado, lo que permitió a los agentes de inmigración trabajar en las comisarías y coordinar las detenciones de vehículos. Esta alianza finalizó después de que California aprobara una ley en 2017 que limitaba dicha colaboración con los funcionarios de inmigración.

Los manifestantes en Escondido afirmaron desconocer el contrato que permite a ICE entrenar en el campo de tiro en las laderas de la ciudad hasta que sus defensores lo encontraron en línea. Dijeron que temen que la información sobre el acuerdo haga que los inmigrantes teman denunciar delitos a la policía local, lo que debilitaría la seguridad pública en una ciudad donde los latinos representan aproximadamente la mitad de la población.

Algunos dicen que no quieren darles a los agentes de ICE una razón para venir a su comunidad o brindar apoyo a una agencia en la que no confían que cumpla con las leyes estadounidenses. La preocupación es alta, tanto entre los inmigrantes como entre los ciudadanos estadounidenses, quienes se preocupan por el uso de fuerza letal por parte de agentes federales de inmigración enmascarados.

El capitán de policía Erik Witholt dijo que Escondido proporciona el espacio bajo un acuerdo firmado por ICE en 2024 y renovado este año, aunque ICE ha estado entrenando en el campo de tiro al aire libre junto a una carretera sinuosa en las afueras del centro de Escondido durante más de una década.

La ciudad recibirá $22,500 al año durante hasta tres años bajo el acuerdo que involucra a la sucursal de San Diego de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, que investiga delitos como el tráfico de personas y el tráfico de drogas.

"No entrenamos con ellos. No los entrenamos", dijo Witholt, añadiendo que 22 agencias utilizan el sitio y cada una trae su propio instructor de tiro, blancos y munición.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, no hizo comentarios sobre la reacción y no confirmó los lugares donde entrenan sus oficiales, citando preocupaciones de seguridad.

Pero varios de esos lugares han salido a la luz a medida que las comunidades exigen el fin de tales acuerdos.

Debates en otras comunidades

En Cottage Grove, Minnesota, a 32 kilómetros (20 millas) al sureste de Minneapolis, Ruth Jones y otros residentes han estado pidiendo a la comunidad que rescinda el contrato que permite al ICE usar su centro de capacitación regional. Sin embargo, el alcalde Myron Bailey afirmó que el centro se construyó con fondos de bonos estatales y se alquila a unas 60 agencias del orden público y otros grupos, incluido el ICE.

“Contractualmente no podemos discriminar a ninguna agencia pública”, dijo Bailey en un comunicado.

En Islip, Nueva York, los miembros de la comunidad instaron a los funcionarios locales el año pasado a rescindir un contrato de larga data para utilizar un campo de tiro con rifle para entrenamiento, pero el gobierno local también mantuvo el acuerdo.

Hartford, Connecticut, ha tomado medidas para poner fin a un contrato que permitía a los empleados de ICE utilizar un estacionamiento propiedad de la ciudad.

No todos en Escondido se oponen al contrato de la ciudad con el ICE. Luke Beckwith, de 26 años, dijo que cree que el acceso al sitio debería estar en manos de la policía.

"Personalmente, no me importa", dijo Beckwith. "Le está generando ingresos a la ciudad".

Edgar, quien es de México y pidió que no se revelara su apellido por temor a ser deportado, dijo que prohibirle a ICE el acceso al campo de tiro de la ciudad no eliminará la amenaza para inmigrantes como él.

“Si quieren venir, vendrán”, afirmó.

