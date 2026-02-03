Narcotráfico Incautan ketamina valorada en $50,000. Estaba escondida en cable Ethernet Un adiestrador canino de la CBP y su compañero Gandalf estaban realizando una inspección de la zona, cuando el perro alertó sobre la droga.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos interceptaron en Louisville, Kentucky, un carrete de cable Ethernet que ocultaba casi siete libras de ketamina con destino a Bélgica.

El envío incautado en enero de 2026 figuraba en el manifiesto como “ cable Ethernet”.

Sin embargo, cuando un adiestrador canino de la CBP y su compañero Gandalf estaban realizando un barrido de la zona de inspección, Gandalf alertó sobre el envío.

El paquete fue inspeccionado y se encontró que contenía un carrete de cable Ethernet. Una inspección más detallada reveló tres paquetes de una sustancia blanca cristalina oculta dentro del cable, que dio positivo en ketamina. El valor total estimado de la ketamina incautada en el mercado es de $50,000.

¿Qué es y por qué es peligrosa la ketamina?

De acuerdo con la CBP, la ketamina es una droga de la Lista III que se utiliza tanto en medicina humana como veterinaria para inducir sedación, inmovilidad y alivio del dolor. También ha sido utilizada por profesionales médicos para tratar trastornos de salud mental y de consumo de sustancias.

La CBP detalló que la ketamina es una droga que se consume de forma abusiva debido a su capacidad para inducir sensaciones disociativas y alucinaciones, y también ha sido utilizada por delincuentes para incapacitar a personas en entornos sociales con el fin de facilitar agresiones sexuales.

Según la CBP, por lo general, el abuso de la ketamina se da entre adolescentes y adultos jóvenes en centros nocturnos y fiestas privadas. Las sobredosis pueden provocar náuseas, ritmo cardíaco irregular, rigidez muscular, pérdida del conocimiento e insuficiencia respiratoria que puede provocar la muerte.