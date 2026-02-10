Narcotráfico

Postergan la audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán ante corte federal en Chicago: ¿Cuándo será?

La audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán 'El Chapito' por crimen organizado y tráfico de drogas fue postergada

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Video De las Olimpiadas al Narcotráfico: Ryan Wedding se entrega y llega a EEUU

La audiencia de sentencia del mexicano Ovidio Guzmán López, 'El Chapito', por crimen organizado y narcotráfico ante una corte federal en Chicago, fue postergada un par de semanas en julio, tras una decisión de este martes de la jueza federal Sharon J. Coleman.

Un documento de la Corte del Distrito Norte de Illinois indica que la audiencia en persona prevista para el 10 de julio de 2026 fue reagendada para el 27 de julio de 2026.

Cargos que enfrenta Ovidio Guzmán López, 'El Chapito'

Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable a mediados del año pasado de dos cargos de tráfico de drogas y crimen organizado, reconociendo su papel en el envio de miles de toneladas de drogas a EEUU.

De 35 años, Ovidio Guzmán López, es uno de los hijos de Joaquín Guzmán. Junto con su hermano Joaquín Guzmán López se les conoce como 'Los Chapitos, señalados de dirigir una de las facciones del Cartel de Sinaloa.

Al declararse culpable aceptó los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego, vinculados a su liderazgo del Cartel. No se han divulgado los términos de un posible acuerdo judicial con el gobiertno de EEUU, negociado durante meses.

La posibilidad de que evite una sentencia de prisión de por vida dependerá de si las autoridades consideran que el traficante ha cumplido con el acuerdo judicial.

Ovidio Guzmán López fue detenido en México en 2023 y extraditado a Estados Unidos.

Su padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán cumple cadena perpetua tras ser condenado en 2019 por su papel como antiguo líder del cártel de Sinaloa, tras haber introducido de contrabando toneladas de cocaína y otras drogas en Estados Unidos durante más de 25 años. Los hermanos supuestamente asumieron el antiguo papel de su padre como líderes del cártel.

Con información de AP

Relacionados:
NarcotráficoOvidio GuzmánJoaquín GuzmánCartel de SinaloaChicago - Illinois

