El Salvador

El Salvador incauta 6.6 toneladas de cocaína, el mayor cargamento de su historia

La embarcación llevaba la bandera de Tanzania, África, en donde fueron encontrados 330 bultos que contenían 6.6 toneladas de cocaína, que significa un golpe millonario al crimen organizado.

Por:N+ Univision y EFE
La Marina Nacional de El Salvador logró un aseguramiento histórico de un cargamento de más de 6.6 toneladas de cocaína ocultas en un buque que navegaba en alta mar, informó el presidente Nayib Bukele.

La incautación se efectuó aproximadamente a 380 millas náuticas al suroeste de la costa salvadoreña, en aguas del Océano Pacífico. El cargamento estaba oculto en los tanques de lastre del buque multipropósito FMS EAGLE, de 54 metros de largo y con bandera de Tanzania, señalaron las autoridades.

Según Bukele, se trata del “mayor decomiso de droga en la historia del país”, con un valor en el mercado ilícito estimado en 165 millones de dólares.

El mandatario salvadoreño destacó que la operación fue compleja y requirió la intervención de buceadores de la Marina Nacional para confirmar la presencia de la cocaína oculta en el interior de la embarcación.

Para localizar la droga, que venía encaletada en tanques de lastre, se desplegaron buzos de nuestra Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador

La tripulación del buque estaba compuesta por cuatro ciudadanos colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano, quienes fueron detenidos como parte de las diligencias judiciales derivadas del operativo.

Este decomiso se suma a una serie de incautaciones de drogas que El Salvador ha realizado en los últimos años en su estrategia contra el narcotráfico marítimo.

De acuerdo con la agencia EFE, en lo que va de 2026 las autoridades han interceptado cargamentos de droga en la zona costera de El Salvador, con un valor de 70 millones de dólares.

En 2025, reportaron haber incautado más de 25 toneladas de droga, mayoritariamente cocaína, que representa un golpe al narcotráfico que superó los 618.7 millones de dólares; mientras que para el año anterior (2024), la mercancía interceptada sumó las 17.2 tonelada, valoradas en más de 422.7 millones de dólares.

La operación se enmarca dentro de una estrategia sostenida de vigilancia e interdicción marítima que El Salvador ha intensificado en los últimos años para enfrentar las rutas del narcotráfico que conectan Sudamérica con mercados en Centroamérica, México y Estados Unidos.

El presidente Bukele ha resaltado en múltiples comunicados que la política de combate al narcotráfico, junto con otras medidas de seguridad, busca disminuir la violencia y desarticular redes criminales que operan en el país y la región.

TLS

