Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", se queda con su abogado a pesar de posible conflicto de interés
Carrillo Fuentes declaró ante la corte que está satisfecho con los servicios de Rubén Oliva y expresó su deseo de que continúe como su defensor.
Video Vicente Carrillo Fuentes, extraditado y con deuda de $4,600 millones por masacre de familia LeBaron
El narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", compareció este 11 de febrero ante la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York, procedimiento en el que se analizó la existencia de posibles conflictos de interés en la defensa legal de un acusado.
