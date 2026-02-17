Narcotráfico Ejército de EEUU abate a 11 personas en nuevos ataques a tres "narcolanchas" Uno de los once comandos combatientes unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos fue el que realizó los ataques a las presuntas narcolanchas.

El Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM o SOUTHCOM), informó sobre tres ataques en contra de tres embarcaciones que según ellos eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas.

Fue mediante la cuenta oficial de X que divulgaron imágenes de las operaciones realizadas el lunes 16 de febrero. Detallaron que sus fuentes de a inteligencia confirmaron que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones relacionadas con drogas.

De acuerdo con SOUTHCOM, "once narcoterroristas" murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación, cuatro en la segunda embarcación ambas en el Pacífico Oriental y tres en la última nave en el Caribe.

En el mensaje dijeron que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

Con sede en Doral, Florida, SOUTHCOM, es uno de los once comandos combatientes unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos que planifica operaciones de seguridad en América Latina y el Caribe (excluyendo México).