Narcotráfico EEUU y Colombia incautan narcosubmarino con cerca de 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales Esto fue lo que pasó con los tripulantes del narcosubmarino y las casi 10 toneladas de droga.

Video Tras la pista del narco: así son los 'submarinos' que trasladan toneladas de drogas a EEUU

Estados Unidos y Colombia reportaron una operación conjunta este lunes 9 de febrero en contra de un narcosubmarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína, en la que fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo en aguas internacionales con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Se detalló que cuatro presuntos narcotraficantes fueron detenidos pues operaban el nacosubmarino mientras las autoridades realizaban las maniobras en aguas internacionales, sin que se precisara la ubicación exacta.

Operación contra submarino se registra a unos días del encuentro entre Petro y Trump

La acción contra el narcotráfico se da a una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por mejorar la relación bilateral luego de tensiones diplomáticas entre ambas naciones.

Cabe recordar que agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.

En esta ocasión, las maniobras fueron diferentes, pues mientras otras operaciones han dejado más de 115 personas muertas, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para que enfrenten la ley, aunque no se detalló si serán juzgados en Estados Unidos o en Colombia.