Donald Trump

"Los vamos a atacar muy duro en tierra", Trump advierte de sus siguientes pasos en su campaña contra el narco

"Ahora no hay lanchas, ahora vamos a darles por tierra", advirtió Trump sobre los siguientes pasos a seguir en su lucha contra el narcotráfico.

Por:N+ Univision
Video Trump anuncia inminente ataque terrestre contra carteles en Latinoamérica: resumen de las noticias del día

El presidente Donald Trump aseguró que atacará por tierra en su campaña antidrogas.

Durante una entrevista con Fox Business, habló sobre las operaciones militares que han realizado en aguas internacionales en aguas del Pacífico.

"La droga ha bajado mucho. Mira, al eliminar esas lanchas, hemos bajado la droga, el fentanilo, como en un 33 %, y ahora vamos a empezar por tierra. Tuvimos que ocuparnos primero de las lanchas porque se iban luego luego por las lanchas. Si les das por tierra, se van por las lanchas. Por eso primero nos ocupamos de las lanchas. Ahora no hay lanchas, ahora vamos a darles por tierra. Les vamos a dar muy duro por tierra. Hemos tumbado la droga", dijo Trump.

El presidente no detalló dónde serían los ataques por tierra a los que se refirió en la entrevista con Fox Business.

Video Posible crimen de guerra el ataque de EEUU con nave camuflada como civil en 2025

Campaña antidrogas de Trump en el Pacífico

Hasta el momento, las operaciones del gobierno de Trump han dejado oficialmente 126 personas muertas (hasta el 27 de enero de 2026) , durante ataques a embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en aguas internacionales principalmente frente a costas de Venezuela.

Apenas este lunes 9 de febrero, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley informó que Estados Unidos y Colombia en una operación conjunta, interceptaron un narcosubmarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína, y que fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.

Video Extraditan a 37 criminales de México a varias ciudades de EEUU

Según el Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo en aguas internacionales con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares.

Se detalló que cuatro presuntos narcotraficantes fueron detenidos pues operaban el nacosubmarino mientras las autoridades realizaban las maniobras en aguas internacionales, sin que se precisara la ubicación exacta.

EEUU y Colombia incautan narcosubmarino con cerca de 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales

Estados Unidos
1 min


Más tarde ese mismo lunes, el ejército estadounidense anunció el lunes la muerte de dos presuntos " narcoterroristas" (que no están contabilizados hasta el corte oficial del 27 de enero) en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico.

Hasta el momento, Washington no ha proporcionado evidencia de que las embarcaciones atacadas están relacionadas con el tráfico de drogas.

