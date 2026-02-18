Puerto Rico Decomisan $13.3 millones en drogas en una lancha rápida al norte de Puerto Rico Una operación conjunta entre los Guarda Costas de EEUU y el departamento de Seguridad Nacional detuvo una lancha rápida que navegaba al norte de Puerto Rico en el océano Atlántico, con29 bultos de cocaína con valor de $13.3 millones.

Una operación conjunta entre los Guarda Costas de EEUU y el departamento de Seguridad Nacional detuvo una lancha rápida que navegaba al norte de Puerto Rico en el océano Atlántico, con 29 bultos de cocaína con valor de $13.3 millones.

Un comunicado de los Guarda Costas informó este miércoles que la mercancía incautada tenía un peso aproximado de 2,083 libras, con el valor millonario. No se hicieron detenciones.

El operativo se desarrollo la semana pasada durante una patrulla nocturna de una aeronave de vigilancia de los Guarda Costas, que observó la embarcación con múltiples fardos y envases con combustibles a unas 100 millas náuticas al norte de Camuy, en Puerto Rico.

De inmediato el Centro de Comando de San Juan ordenó al barco patrulla Joseph Napier interceptar la embarcación, en coordinación el grupo de trabajo de Seguridad Nacional, que incluye a la unidad de Aduanas y Protección Fronteriza del Caribe.

"Cuando se acercó el barco Joseph Napier, los presuntos contrabandistas comenzaron a realizar maniobras evasivas antes de tirar su carga por la borda y huir. La tripulación del Joseph Napier recuperó 29 fardos del agua, que posteriormente dieron positivo en cocaína", informaron los Guarda Costas.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos localizaron posteriormente la embarcación rápida abandonada en tierra cerca de Arecibo, Puerto Rico. Las drogas incautadas fueron transferidas a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan.

Una lancha rápida hallada por los Guarda Costas en las costas de Puerto Rico, cerca de Arecibo, usada para transportar cocaína y posteriormente abandonada. Imagen Guarda Costas de EEUU

El teniente John Groen, comandante del Joseph Napier, manifestó que las personas que estén pensando en introducir drogas de contrabando en Puerto Rico "deben pensarlo dos veces; la Guardia Costera y nuestros aliados del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional utilizarán todos los recursos disponibles para encontrarte y detenerte".

Estados Unidos está llevando a cabo una campaña naval antidrogas en el mar Caribe y sus alrededores, que llevá más de 130 muertos en varias decenas de lanchas rápidas atacadas y destruidas desde septiembre de 2025, que presuntamente transportaban drogas.

