Trump dice cuándo puede terminar guerra en Irán: “Prácticamente no queda nada por atacar”
El presidente Donald Trump dio una entrevista donde habló del posible fin de la guerra en Irán
Video Medio Oriente: Estados Unidos destruye 16 embarcaciones de la marina iraní para liberar el Estrecho de Ormuz
El presidente Donald Trump habló sobre cuándo puede terminar la guerra en Irán y aseguró que “prácticamente no queda nada por atacar”.
En una entrevista con el medio de comunicación Axios, difundida este miércoles 11 de marzo de 2026, Trump dijo que “en cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá”.
Además, aseguró que "prácticamente no queda nada por atacar”.
Más información en breve
Relacionados: