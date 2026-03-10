Irán

¿Enviarán tropas terrestres a la guerra en Irán? Esta es la estrategia militar

Debido a la guerra en Irán, hay preguntas sobre si los jóvenes se tienen que enlistar al ejército o si serán reclutados y esto es lo que prevé el gobierno por el momento.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video “Mandan a los pobres a pelear sus guerras”: reacciones en Arizona por ataques a Irán

En el día once de la Operación Furia Épica, el Departamento de Guerra de Estados Unidos habló sobre la estrategia a seguir en la guerra en Irán y si habrá necesidad de una operación terrestre, lo que se podría traducir en reclutamiento de jóvenes para que vayan a la zona del enfrentamiento.

Desde que las hostilidades iniciaron el pasado 28 de febrero de 2026, el conflicto ha escalado. Aunque la superioridad técnica de la coalición, el costo humano causa preocupación, pues el Pentágono ha confirmado que 7 militares estadounidenses han muerto hasta el momento, víctimas principalmente de ataques con drones suicidas y misiles balísticos lanzados contra bases regionales en las primeras horas del conflicto.

Video Donald Trump envía señales contradictorias mientras Irán rechaza una solución diplomática

¿Qué va a pasar en los próximos días en la guerra en Irán?

PUBLICIDAD

Ante la advertencia de Irán sobre una "guerra larga", el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la seguridad de las tropas desplegadas es la prioridad absoluta.

Más sobre Irán

¿Trump, dispuesto a negociar con Irán? Le prometen respuesta “ojo por ojo”
2 mins

¿Trump, dispuesto a negociar con Irán? Le prometen respuesta “ojo por ojo”

Estados Unidos
Hegseth responde a pregunta de N+ Univision sobre planes del Ejército si la guerra con Irán se prolonga
3 mins

Hegseth responde a pregunta de N+ Univision sobre planes del Ejército si la guerra con Irán se prolonga

Estados Unidos
Irán lanza advertencia a Trump: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”
2 mins

Irán lanza advertencia a Trump: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”

Estados Unidos
"Estamos aplastando al enemigo y no cederemos hasta derrotarlo”, dice Hegseth sobre guerra en Irán
3 mins

"Estamos aplastando al enemigo y no cederemos hasta derrotarlo”, dice Hegseth sobre guerra en Irán

Estados Unidos
Videos de la Casa Blanca mezclan películas, deportes y videojuegos con combates reales
6 mins

Videos de la Casa Blanca mezclan películas, deportes y videojuegos con combates reales

Estados Unidos
¿Qué es un ayatolá? Funciones y poder de la máxima autoridad religiosa chiita en Irán
3 mins

¿Qué es un ayatolá? Funciones y poder de la máxima autoridad religiosa chiita en Irán

Estados Unidos
Guerra en Irán 2026: Designan a la Hermandad Musulmana Sudanesa como organización terrorista
1 mins

Guerra en Irán 2026: Designan a la Hermandad Musulmana Sudanesa como organización terrorista

Estados Unidos
Trump asegura que el riesgo de esta guerra ya pasó: "Hemos eliminado todas y cada una de las fuerzas en Irán"
5 mins

Trump asegura que el riesgo de esta guerra ya pasó: "Hemos eliminado todas y cada una de las fuerzas en Irán"

Estados Unidos
¿Habrá reclutamiento de jóvenes para enviarlos a la guerra en Irán? Esto respondió la Casa Blanca
2 mins

¿Habrá reclutamiento de jóvenes para enviarlos a la guerra en Irán? Esto respondió la Casa Blanca

Estados Unidos
Asilo para jugadoras de Irán que no cantaron el himno: Trump teme que "serán asesinadas"
1 mins

Asilo para jugadoras de Irán que no cantaron el himno: Trump teme que "serán asesinadas"

Estados Unidos

"Lo que me permite dormir tranquilo por las noches es que estamos proporcionando todos los recursos humanamente posibles a nuestras tropas en el frente", afirmó Hegseth.

El secretario reveló que, antes de iniciar la ofensiva, el mando militar ejecutó un redespliegue estratégico, movilizando al personal fuera de las bases más vulnerables. "Nuestros guerreros están perfeccionando la defensa aérea e interceptando drones y misiles en tiempo real. Estamos adaptándonos más rápido de lo que el enemigo puede innovar", añadió.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, desglosó los objetivos militares que definen la actual fase de la campaña. La estrategia no busca la ocupación territorial inmediata, sino la aniquilación de la infraestructura crítica:

  • Ataques preventivos contra bases de lanzamiento, centros de mando y arsenales para impedir ataques contra activos estadounidenses y aliados.
  • La destrucción sistemática de la Armada iraní para garantizar el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz.
  • Un ataque profundo a la base militar e industrial de Irán para "impedir que el régimen proyecte poder fuera de sus fronteras en los próximos años".
Video Guerra Medio Oriente: Ataque iraní contra un edificio residencial en Baréin deja una mujer muerta y ocho heridos

Hegseth calificó la operación como una misión de "precisión implacable", alineada con las directrices del presidente Donald Trump para lograr una derrota total y decisiva.

PUBLICIDAD

"Hoy será el día más intenso de ataques dentro de Irán, con el mayor número de cazas y bombarderos desplegados hasta la fecha", sentenció el Secretario de Guerra. Según los informes de inteligencia, la presión está surtiendo efecto: en las últimas 24 horas, Irán ha lanzado su cifra más baja de misiles desde que comenzó la guerra, una señal de que sus inventarios podrían estar mermando bajo el fuego estadounidense.

¿Habrá una operación terrestre y como resultado reclutamiento de jóvenes?

Ante la preocupación de madres estadounidenses de un posible reclutamiento de jóvenes para ir a la guerra en Irán, el Departamento de Guerra insiste en que la estrategia actual es de desgaste tecnológico y asfixia operativa. Y es que el objetivo, según Hegseth, es "impedir de forma permanente que Irán tenga armas nucleares" y destruir su capacidad de fabricación de defensa.

Por el momento no hay indicios de una posible operación militar terrestre aunque tampoco lo han descartado.

Mira también:

Relacionados:
IránGuerraDonald TrumpEjército de los Estados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX