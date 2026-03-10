Irán ¿Enviarán tropas terrestres a la guerra en Irán? Esta es la estrategia militar Debido a la guerra en Irán, hay preguntas sobre si los jóvenes se tienen que enlistar al ejército o si serán reclutados y esto es lo que prevé el gobierno por el momento.

En el día once de la Operación Furia Épica, el Departamento de Guerra de Estados Unidos habló sobre la estrategia a seguir en la guerra en Irán y si habrá necesidad de una operación terrestre, lo que se podría traducir en reclutamiento de jóvenes para que vayan a la zona del enfrentamiento.

Desde que las hostilidades iniciaron el pasado 28 de febrero de 2026, el conflicto ha escalado. Aunque la superioridad técnica de la coalición, el costo humano causa preocupación, pues el Pentágono ha confirmado que 7 militares estadounidenses han muerto hasta el momento, víctimas principalmente de ataques con drones suicidas y misiles balísticos lanzados contra bases regionales en las primeras horas del conflicto.

¿Qué va a pasar en los próximos días en la guerra en Irán?

Ante la advertencia de Irán sobre una "guerra larga", el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la seguridad de las tropas desplegadas es la prioridad absoluta.

"Lo que me permite dormir tranquilo por las noches es que estamos proporcionando todos los recursos humanamente posibles a nuestras tropas en el frente", afirmó Hegseth.

El secretario reveló que, antes de iniciar la ofensiva, el mando militar ejecutó un redespliegue estratégico, movilizando al personal fuera de las bases más vulnerables. "Nuestros guerreros están perfeccionando la defensa aérea e interceptando drones y misiles en tiempo real. Estamos adaptándonos más rápido de lo que el enemigo puede innovar", añadió.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, desglosó los objetivos militares que definen la actual fase de la campaña. La estrategia no busca la ocupación territorial inmediata, sino la aniquilación de la infraestructura crítica:

Ataques preventivos contra bases de lanzamiento, centros de mando y arsenales para impedir ataques contra activos estadounidenses y aliados.

y aliados. La destrucción sistemática de la Armada iraní para garantizar el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz .

. Un ataque profundo a la base militar e industrial de Irán para "impedir que el régimen proyecte poder fuera de sus fronteras en los próximos años".

Hegseth calificó la operación como una misión de "precisión implacable", alineada con las directrices del presidente Donald Trump para lograr una derrota total y decisiva.

"Hoy será el día más intenso de ataques dentro de Irán, con el mayor número de cazas y bombarderos desplegados hasta la fecha", sentenció el Secretario de Guerra. Según los informes de inteligencia, la presión está surtiendo efecto: en las últimas 24 horas, Irán ha lanzado su cifra más baja de misiles desde que comenzó la guerra, una señal de que sus inventarios podrían estar mermando bajo el fuego estadounidense.

¿Habrá una operación terrestre y como resultado reclutamiento de jóvenes?

Ante la preocupación de madres estadounidenses de un posible reclutamiento de jóvenes para ir a la guerra en Irán, el Departamento de Guerra insiste en que la estrategia actual es de desgaste tecnológico y asfixia operativa. Y es que el objetivo, según Hegseth, es "impedir de forma permanente que Irán tenga armas nucleares" y destruir su capacidad de fabricación de defensa.

Por el momento no hay indicios de una posible operación militar terrestre aunque tampoco lo han descartado.