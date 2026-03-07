Noticias ¿Cuál es la relación actual de Trump con Europa frente a la guerra en Irán? Ante el conflicto, la Unión Europea ha adoptado una estrategia de “unidad defensiva” frente a las amenazas comerciales de la administración del presidente de Estados Unidos; sin embargo, el bloque también refleja divisiones internas sobre cómo responder a la guerra.



El conflicto con Irán, iniciado tras la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel a finales de febrero bajo la llamada Operación Furia Épica, ha provocado un deterioro notable en la relación entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y varios líderes europeos.

Tensiones y ruptura con aliados clave

Desde el inicio de la operación, la postura de distintas potencias europeas ha evidenciado diferencias políticas, diplomáticas y estratégicas con Washington. Países como Reino Unido, Italia, España y Francia han marcado distancias con la estrategia militar impulsada por Trump, generando tensiones dentro del bloque occidental.

Reino Unido

El gobierno británico confirmó recientemente que permitiría a Estados Unidos utilizar sus bases militares para operaciones defensivas vinculadas al conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, la demora en tomar la decisión provocó molestia en la Casa Blanca.

Este 7 de marzo de 2026, Trump criticó públicamente al primer ministro británico, Keir Starmer, después de que Londres aclarara que la autorización era únicamente para un propósito “defensivo específico y limitado”. La medida se tomó tras el lanzamiento de misiles iraníes que pusieron en riesgo intereses y ciudadanos británicos.

En su red social Truth Social, Trump ironizó sobre la decisión británica y afirmó que ya no necesita el apoyo militar de Londres, señalando que no requiere aliados que se sumen “ cuando la guerra ya está ganada”.

Italia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que Italia no forma parte del conflicto ni tiene intención de involucrarse militarmente. En un mensaje institucional, explicó que su gobierno trabaja para reducir la tensión y explorar la posibilidad de retomar negociaciones diplomáticas.

Meloni también destacó la coordinación entre Italia, Francia, Alemania y Reino Unido para impulsar una respuesta diplomática conjunta que evite una mayor escalada.

España

España se ha posicionado como uno de los principales críticos europeos de la ofensiva militar. El presidente Pedro Sánchez prohibió el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones de ataque contra Irán, calificando la intervención como “injustificada, peligrosa e ilegal”.

La decisión provocó una enérgica reacción de Trump, quien calificó a España como un “aliado terrible” y amenazó con imponer sanciones comerciales y aranceles de hasta 25%. Sánchez respondió reiterando su postura con el lema “No a la guerra”, mientras la Unión Europea advirtió que cualquier medida contra España sería considerada una acción contra todo el bloque.

Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha adoptado una postura intermedia. Por un lado, criticó que los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel se realizaron sin consultar a los aliados europeos y fuera del marco del derecho internacional.

Francia autorizó el uso limitado de algunas bases para operaciones de apoyo logístico, pero prohibió que se utilicen para ataques ofensivos contra Irán.

Tras el impacto de drones iraníes contra una base francesa en Emiratos Árabes Unidos el 2 de marzo, Macron ordenó reforzar la presencia militar francesa en la región, incluyendo el despliegue del portaaviones nuclear Charles de Gaulle y cazas Rafale para proteger intereses franceses.

Postura de la Unión Europea

Ante ello, en marzo de 2026, la Unión Europea ha adoptado una estrategia de “unidad defensiva” frente a las amenazas comerciales de la administración Trump. Sin embargo, el bloque también refleja divisiones internas sobre cómo responder al conflicto con Irán.

Mientras algunos países buscan mantener cooperación militar limitada con Washington, otros priorizan una solución diplomática para evitar una escalada mayor en Oriente Medio.

