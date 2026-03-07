Capitolio Sin reflectores, colocan placa conmemorativa del asalto al Capitolio tras 5 años Sin cámaras, sin reflectores y de madrugada, así fue colocada la placa de bronce que conmemora a los policías y agentes que protegieron el recinto durante la irrupción de manifestantes el pasado 6 de enero de 2021.

Video “Nadie quiere luchar por Israel”: Veterano sufre fractura de brazo en desalojo del Capitolio Federal

La madrugada del 7 de marzo, sin cámaras ni discursos, trabajadores del Capitolio de Estados Unidos instalaron finalmente una placa conmemorativa dedicada a los policías que defendieron el edificio durante el asalto del 6 de enero de 2021.

De acuerdo con The Washington Post, la instalación ocurrió discretamente alrededor de las 4 de la mañana, en un pasillo cercano al frente oeste del edificio. Fue el mismo lugar donde se produjeron algunos de los enfrentamientos más violentos entre los agentes y la multitud que irrumpió en el Congreso aquella tarde.

PUBLICIDAD

La colocación del memorial puso fin a más de tres años de retrasos y controversias políticas sobre cómo recordar aquel día, cuando una turba de simpatizantes d e Donald Trump intentó impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. El ataque dejó más de 140 policías heridos y varios muertos o fallecidos posteriormente por causas relacionadas con los hechos.

WASHINGTON, DC - MARCH 7: A plaque honoring the various law enforcement organizations that responded to the January 6th Insurrection is seen mounted next to one of the primary entrances that saw clashes between law enforcement and the insurrectionists on March 7, 2026 in Washington, DC. The plaque was supposed to be in place by March 2023 but Speaker Johnson delayed the installation of the plaque. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Photo by Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Imagen SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

La placa fue aprobada por el Congreso en 2022 como parte de una legislación que ordenaba honrar a las fuerzas del orden que defendieron el Capitolio. La ley establecía que debía instalarse antes de marzo de 2023 en el frente oeste del edificio, frente a la zona donde los manifestantes lograron abrir brecha en las defensas policiales.

Sin embargo, el plazo pasó sin que el memorial apareciera. Durante meses, la placa permaneció almacenada en los sótanos del Capitolio mientras crecían las críticas por el incumplimiento de la ley.

Los demócratas acusaron a la dirigencia republicana de bloquear su instalación tras recuperar el control de la Cámara de Representantes en 2023.

La placa de bronce, de aproximadamente 43 por 32 pulgadas, reconoce a más de veinte agencias policiales federales y locales que respondieron al ataque, y que con “extraordinario valor” defendieron el símbolo de la democracia estadounidense durante las horas de violencia.

Resistencias en el Capitolio

La negativa a instalar el memorial generó indignación entre algunos de los oficiales que participaron en la defensa del Capitolio, entre ellos, el exoficial de Policía del Capitolio, Harry Dunn, presentó una demanda federal para obligar al Congreso a cumplir la ley y colocar la placa.

PUBLICIDAD

Las tensiones aumentaron después de que Trump regresara a la presidencia en 2025 y otorgara clemencia a 1600 participantes del asalto al Capitolio, lo que intensificó las críticas de policías y opositores que consideraron la medida una forma de minimizar la violencia contra las fuerzas del orden.

WASHINGTON, DC - JANUARY 06: Protesters supporting U.S. President Donald Trump break into the U.S. Capitol on January 6, 2021 in Washington, DC. Congress held a joint session today to ratify President-elect Joe Biden's 306-232 Electoral College win over President Donald Trump. Pro-Trump protesters entered the U.S. Capitol building during demonstrations in the nation's capital. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Imagen WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Ante la presión política y mediática, el Senado aprobó posteriormente una resolución para que el memorial fuera instalado, aunque fuera inicialmente en una ubicación distinta a la prevista en la ley. Finalmente, la decisión se materializó la madrugada del sábado.

Dos empleados del arquitecto del Capitolio colocaron la placa durante su turno nocturno, sin ceremonia oficial ni presencia de legisladores, lo que fue visto como un intento de evitar controversias públicas.

La placa se encuentra actualmente en el ala del Senado, en un pasillo interior no abierto al público por ahora, lo que significa que muchos visitantes del Capitolio aún no podrán ver el homenaje. Según los planes actuales, la placa podría trasladarse en el futuro a la ubicación original prevista frente al edificio.

Cinco años después del ataque, la instalación de la placa demuestra que el legado del 6 de enero sigue siendo objeto de disputa política en Estados Unidos. Incluso un pequeño trozo de bronce en una pared se convirtió en símbolo de una profunda división sobre cómo recordar uno de los eventos que han marcado la política estadounidense.

TLS

Mira también