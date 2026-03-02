Noticias

¿Cuáles son los 4 objetivos de Trump en la guerra contra Irán? Presidente justifica ataques en Medio Oriente

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Este lunes 2 de marzo del 2026, el presidente Donald Trump informó por primera vez sus objetivos referentes a la guerra con Irán.

Los demócratas habían calificado los ataques como ilegales y señalaron que, de acuerdo a la Constitución, solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.

A continuación te decimos cuáles son los 4 objetivos del mandatario estadounidense después del ataque contra Irán.

Cabe mencionar que los demócratas mencionaron que Trump no expuso su justificación, ni su plan para los ataques militares que se perpetraron el sábado.

¿Qué dijo Donald Trump sobre los ataques de Irán?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó este lunes que la operación que ordenó se aprovechó en la mejor oportunidad para atacar y que el primer objetivo es destruir las capacidades de misiles balísticos que tiene Irán.

En el segundo recalcó que están aniquilando su armada. En el caso del tercer objetivo, se está tratando de que el principal responsable del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear.

Y como punto final, Trump dijo que “están garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras".

Los Guardianes de la Revolución advierten a EEUU


De acuerdo con medios locales de Irán, la Fuerza Quds señaló que no descansará hasta que el enemigo sea derrotado; esto se da tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

"Ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares", expresaron.

Trump considera enviar tropas terrestres

El presidente Donald Trump se negó este lunes 2 de marzo a descartar el envío de tropas terrestres a Irán.

Asimismo, dijo que la guerra en Medio Oriente podría durar hasta más de un mes.

Ya en el tercer día, los precios tanto del gas como del petróleo están en ascenso. Israel ha estado atacando, como recibiendo fuego de Hezbolá, y los ataques de Irán han alcanzado a países del Golfo y a una base británica de Chipre.


