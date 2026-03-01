Irán Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura" Donald Turmp indicó que en cuestión de minutos, Estados Unidos logró destruir un edificio naval así como nueve barcos de las fuerzas iraníes, por lo que lanzó un ultimátum a los miembros para dejar las armas.

Video Televisión iraní anuncia muerte de Ali Jamenei tras ataque de EE. UU. e Israel

El presidente Donald Trump lanzó un ultimátum dirigido a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a la policía militar para pedir que dejen las armas o de lo contrario enfrentar una “muerte segura”.

A 36 horas del inicio de la ofensiva militar que Trump ha bautizado como “Operación Furia Épica”, el presidente emitió un mensaje en el que informó que los ataques en Teherán han alcanzado a cientos de objetivos del régimen, entre ellos al ayatolá Alí Jamenei, quien fue encontrado muerto en el primer día de ofensiva.

Hemos alcanzado cientos de objetivos en Irán , incluyendo miembros de la Guardia Revolucionaria, sistemas de defensa aérea iraníes, justo ahora se anunció que noqueamos nueve barcos y su edificio naval, todo en cuestión de minutos. El líder supremo de Irán ayatolá Jamenei está muerto. Donald Trump, presidente de EEUU

Trump lanza ultimátum a militares iraníes

PUBLICIDAD

En medio de su mensaje, el presidente estadounidense ofreció inmunidad a los elementos de la Guardia Revolucionaria y a policías militares si entregan las armas, no obstante, ofreció una “muerte segura” para quienes no lo hagan.

Una vez más insto a la Guardia Revolucionaria y a la Policía militar iraní para que deponga las armas y recibir inmunidad completa, o enfrentar una muerte segura, será seguro. La muerte no será bonita. Donald Trump, presidente de EEUU

Dijo que cuenta con información de que muchos guardias y policías militares de Irán han buscado rendirse a cambio de inmunidad: “Todo mando militar se ha ido y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas, quieren inmunidad”.

Además, Donald Trump reiteró su llamado a la población iraní a que recuperen el control de su país con el respaldo de Estados Unidos.

Mueren 3 militares de EEUU

Durante su mensaje, Donald Trump también reconoció que tres elementos de las fuerzas estadounidenses murieron durante los enfrentamientos y prometió que vengará sus muertes.

Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra). Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización

Horas antes, el Mando Central del Ejército informó sobre las primeras bajas estadounidenses durante los enfrentamientos. Se trata de tres miembros sin vida y otros cinco con heridas de gravedad.