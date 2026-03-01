Irán

Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura"

Donald Turmp indicó que en cuestión de minutos, Estados Unidos logró destruir un edificio naval así como nueve barcos de las fuerzas iraníes, por lo que lanzó un ultimátum a los miembros para dejar las armas.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Televisión iraní anuncia muerte de Ali Jamenei tras ataque de EE. UU. e Israel

El presidente Donald Trump lanzó un ultimátum dirigido a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a la policía militar para pedir que dejen las armas o de lo contrario enfrentar una “muerte segura”.

A 36 horas del inicio de la ofensiva militar que Trump ha bautizado como “Operación Furia Épica”, el presidente emitió un mensaje en el que informó que los ataques en Teherán han alcanzado a cientos de objetivos del régimen, entre ellos al ayatolá Alí Jamenei, quien fue encontrado muerto en el primer día de ofensiva.

Hemos alcanzado cientos de objetivos en Irán , incluyendo miembros de la Guardia Revolucionaria, sistemas de defensa aérea iraníes, justo ahora se anunció que noqueamos nueve barcos y su edificio naval, todo en cuestión de minutos. El líder supremo de Irán ayatolá Jamenei está muerto.
Donald Trump, presidente de EEUU

Trump lanza ultimátum a militares iraníes

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Mayoría de los estadounidenses rechazan ataque de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Mayoría de los estadounidenses rechazan ataque de EEUU e Israel contra Irán

Estados Unidos
Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos
1 mins

Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos
Trump habla de la posible muerte del ayatolá Alí Jameneí: "Creemos que es correcto"
2 mins

Trump habla de la posible muerte del ayatolá Alí Jameneí: "Creemos que es correcto"

Estados Unidos
¿Qué es Anthropic AI y por qué Trump ordenó dejar de usar su tecnología?
3 mins

¿Qué es Anthropic AI y por qué Trump ordenó dejar de usar su tecnología?

Estados Unidos
Trump afirma que "aunque México no está encantado, aceptaron sin problema" el nombre del "Golfo de América"
2 mins

Trump afirma que "aunque México no está encantado, aceptaron sin problema" el nombre del "Golfo de América"

Estados Unidos
Trump habla de posible ataque a Irán y dice que no está entusiasmado con las negociaciones
2 mins
ÚLTIMA HORA

Trump habla de posible ataque a Irán y dice que no está entusiasmado con las negociaciones

Estados Unidos
¿Qué pasó en la Universidad de Columbia tras la detención de una estudiante por ICE?
3 mins

¿Qué pasó en la Universidad de Columbia tras la detención de una estudiante por ICE?

Estados Unidos
5 claves del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump
5 mins

5 claves del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

Estados Unidos
Únicamente el 3% de los hogares recibirá un alivio fiscal con las nuevas reglas del IRS
1 mins

Únicamente el 3% de los hogares recibirá un alivio fiscal con las nuevas reglas del IRS

Estados Unidos
Discurso completo de Trump por Estado de la Unión 2026: Esto dijo POTUS en el SOTU hoy
12 mins

Discurso completo de Trump por Estado de la Unión 2026: Esto dijo POTUS en el SOTU hoy

Estados Unidos

En medio de su mensaje, el presidente estadounidense ofreció inmunidad a los elementos de la Guardia Revolucionaria y a policías militares si entregan las armas, no obstante, ofreció una “muerte segura” para quienes no lo hagan.

Una vez más insto a la Guardia Revolucionaria y a la Policía militar iraní para que deponga las armas y recibir inmunidad completa, o enfrentar una muerte segura, será seguro. La muerte no será bonita.
Donald Trump, presidente de EEUU

Dijo que cuenta con información de que muchos guardias y policías militares de Irán han buscado rendirse a cambio de inmunidad: “Todo mando militar se ha ido y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas, quieren inmunidad”.

Además, Donald Trump reiteró su llamado a la población iraní a que recuperen el control de su país con el respaldo de Estados Unidos.

Mueren 3 militares de EEUU

Durante su mensaje, Donald Trump también reconoció que tres elementos de las fuerzas estadounidenses murieron durante los enfrentamientos y prometió que vengará sus muertes.

Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra). Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización

Horas antes, el Mando Central del Ejército informó sobre las primeras bajas estadounidenses durante los enfrentamientos. Se trata de tres miembros sin vida y otros cinco con heridas de gravedad.

TLS

Relacionados:
IránNoticiasMedio Oriente

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX