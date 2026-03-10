Guerra ¿Qué le dijo Irán a Trump? Estos son los mensajes con advertencia y amenaza que enviaron al presidente Estas fueron las amenazas de Irán en contra del presidente Donal Trump.

La guerra contra Irán subió de tono luego de las amenazas de altos mandos de la República Islámica quienes lanzaron advertencias directas y represalias simétricas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El conflicto, que estalló el pasado 28 de febrero de 2026 con el inicio de la Operación Furia Épica, cumple hoy once días de hostilidades ininterrumpidas. El saldo hasta el momento es devastador: Irán reporta un número indeterminado de muertos, daños críticos en su infraestructura de defensa, mientras que Estados Unidos ha confirmado el deceso de 7 militares en ataques con drones y misiles contra sus posiciones en la región.

"¡Cuídese usted de no ser eliminado!", la advertencia de Irán a Trump

Este lunes, el presidente Trump advirtió que Estados Unidos golpearía "muy duro" a Irán si Teherán persistía en el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía vital para el petróleo mundial que se encuentra bloqueada desde el inicio de los combates.

La respuesta iraní no tardó en llegar y fue personal. Alí Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, utilizó sus redes sociales para responder directamente al mandatario republicano:

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", replicó Larijani.

"Ojo por ojo", promete Irán en caso de ataques a su infraestructura

A lo dicho por Larijani se sumó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, quien también se posicionó.

Qalibaf prometió una respuesta bajo la ley del talión, al asegurar que cualquier daño a la economía iraní tendrá una réplica igual en suelo estadounidense o contra sus activos globales.

"Hoy combatimos ojo por ojo, diente por diente, sin compromiso ni excepción. Si atacan nuestras infraestructuras, también atacaremos las suyas", sentenció Qalibaf en la plataforma X.

¿Qué dice el Pentagono sobre la guerra en Irán?

Desde el Pentágono, el Secretario de Guerra Pete Hegseth aseguró que Irán está "perdiendo estrepitosamente".

Hegseth calificó la operación Furia Épica como una misión de "precisión implacable.

