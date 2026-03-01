Israel Mayoría de los estadounidenses rechazan ataque de EEUU e Israel contra Irán De acuerdo con una encuesta, solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueban el ataque coordinado entre EEUU e Israel, en contra de Irán, que provocó la muerte del líder supremo el ayatolá Alí Jamenei, y otros miembros del régimen de alto nivel.

Video Trump anuncia muerte de Jamenei y promete continuar bombardeos en Irán

En el segundo día de tensiones en el Medio Oriente tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, una encuesta de Ipsos y la agencia Reuters mostró un panorama nada favorable para la administración del presidente Donald Trump, en donde la mayoría de los estadounidenses encuestados rechazaron la intervención.

De acuerdo con los datos, solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueban los ataques que lanzó la Unión Americana en contra de Irán, en los que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y miembros de alto nivel del régimen iraní resultaron muertos.

El 27 % de los encuestados dijeron que “aprueban” los ataques contra Teherán, mientras que el 43 % los “desaprueba”; mientras que el 29 % dijo no estar seguro.

El operativo estadounidense en el Medio Oriente, que inició en la mañana del sábado 28 de febrero, fue del conocimiento para una amplia población en Estados Unidos, en donde 9 de cada 10 dijo sí haber escuchado información sobre el operativo.

Trump, dispuesto a dialogar con líderes iranís Imagen AFP

Republicanos aprueban ataque

Según el informe, el 55% de los ciudadanos identificados con el Partido Republicano aprobó la decisión de atacar a Irán; frente a un 13% que dijo no hacerlo.

En contraste, una muy amplia mayoría de los votantes del Partido Demócrata se dijeron en contra del bombardeo a Irán. Según los datos, el 74% de los ciudadanos reprobó los actos encabezados por Estados Unidos e Israel; frente a un minoritario grupo del 7% que lo vio con buenos ojos.

La encuesta se realizó a 1.282 adultos, con un margen de error de tres puntos porcentuales. Se llevó a cabo durante el ataque y antes de que se conocieran las primeras bajas estadounidenses.

Tensión en Medio Oriente tras ataque coordinado

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán marcó uno de los episodios más tensos en Medio Oriente en los últimos años, tras una serie de ataques coordinados atribuidos a Washington y Tel Aviv contra instalaciones estratégicas iraníes.

Los bombardeos fueron justificados como acciones preventivas ante supuestas amenazas a la seguridad regional. Teherán denunció los hechos como una agresión directa y una violación del derecho internacional, elevando el tono de su retórica contra ambos países.

En respuesta, Irán lanzó una ofensiva con misiles y drones contra objetivos vinculados a Israel y posiciones estadounidenses en la región. Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron que el contraataque fue “proporcional y legítimo”, mientras que sistemas de defensa israelíes interceptaron parte de los proyectiles.

En medio de esta crisis, se confirmó la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica, lo que colocó una extrema tensión interna y externa. Aunque las causas oficiales no fueron detalladas inicialmente, su muerte abrió un delicado proceso sucesorio de emergencia.

