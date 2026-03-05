Donald Trump se reúne con Lionel Messi y el Inter de Miami en la Casa Blanca
El presidente recibió este jueves al equipo de futbol el Inter de Miami, en donde se encontraba el argentino Lionel Messi y todas las estrellas que acompañan al astro argentino.
El presidente Donald Trump ha recibido este jueves 5 de marzo a miembros del Inter Miami, incluido el astro argentino Leonel Messi.
Desde la Casa Blanca, Trump aprovechó los micrófonos para hablar de las acciones de combate de Estados Unidos en contra de Irán.
