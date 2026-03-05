estados unidos

Donald Trump se reúne con Lionel Messi y el Inter de Miami en la Casa Blanca

El presidente recibió este jueves al equipo de futbol el Inter de Miami, en donde se encontraba el argentino Lionel Messi y todas las estrellas que acompañan al astro argentino.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | jueves 5 de marzo de 2026

El presidente Donald Trump ha recibido este jueves 5 de marzo a miembros del Inter Miami, incluido el astro argentino Leonel Messi.

Más sobre Donald Trump

¿Cuáles son los 4 objetivos de Trump en la guerra contra Irán? Presidente justifica ataques en Medio Oriente
2 mins

¿Cuáles son los 4 objetivos de Trump en la guerra contra Irán? Presidente justifica ataques en Medio Oriente

Estados Unidos
Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura"
2 mins

Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura"

Estados Unidos
Mayoría de los estadounidenses rechazan ataque de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Mayoría de los estadounidenses rechazan ataque de EEUU e Israel contra Irán

Estados Unidos
Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos
1 mins

Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos
Trump habla de la posible muerte del ayatolá Alí Jameneí: "Creemos que es correcto"
2 mins

Trump habla de la posible muerte del ayatolá Alí Jameneí: "Creemos que es correcto"

Estados Unidos
¿Qué es Anthropic AI y por qué Trump ordenó dejar de usar su tecnología?
3 mins

¿Qué es Anthropic AI y por qué Trump ordenó dejar de usar su tecnología?

Estados Unidos
Trump afirma que "aunque México no está encantado, aceptaron sin problema" el nombre del "Golfo de América"
2 mins

Trump afirma que "aunque México no está encantado, aceptaron sin problema" el nombre del "Golfo de América"

Estados Unidos
Trump habla de posible ataque a Irán y dice que no está entusiasmado con las negociaciones
2 mins
ÚLTIMA HORA

Trump habla de posible ataque a Irán y dice que no está entusiasmado con las negociaciones

Estados Unidos
¿Qué pasó en la Universidad de Columbia tras la detención de una estudiante por ICE?
3 mins

¿Qué pasó en la Universidad de Columbia tras la detención de una estudiante por ICE?

Estados Unidos
5 claves del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump
5 mins

5 claves del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

Estados Unidos

Desde la Casa Blanca, Trump aprovechó los micrófonos para hablar de las acciones de combate de Estados Unidos en contra de Irán.

PUBLICIDAD

En momentos, más información...

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX