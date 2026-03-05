Donald Trump se reúne con Lionel Messi y el Inter de Miami en la Casa Blanca

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | jueves 5 de marzo de 2026

El presidente Donald Trump ha recibido este jueves 5 de marzo a miembros del Inter Miami, incluido el astro argentino Leonel Messi.

5 claves del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

¿Qué pasó en la Universidad de Columbia tras la detención de una estudiante por ICE?

Trump habla de posible ataque a Irán y dice que no está entusiasmado con las negociaciones

Trump afirma que "aunque México no está encantado, aceptaron sin problema" el nombre del "Golfo de América"

¿Qué es Anthropic AI y por qué Trump ordenó dejar de usar su tecnología?

Trump habla de la posible muerte del ayatolá Alí Jameneí: "Creemos que es correcto"

Mayoría de los estadounidenses rechazan ataque de EEUU e Israel contra Irán

Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura"

¿Cuáles son los 4 objetivos de Trump en la guerra contra Irán? Presidente justifica ataques en Medio Oriente

Desde la Casa Blanca, Trump aprovechó los micrófonos para hablar de las acciones de combate de Estados Unidos en contra de Irán.