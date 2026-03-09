Guerra ¿Habrá reclutamiento de jóvenes para enviarlos a la guerra en Irán? Esto respondió la Casa Blanca Así respondió la Casa Blanca debido el temor de las madres estadounidenses ante un posible servicio militar forzoso.

Video Ataques aéreos en Beirut dejan 394 muertos y cientos de edificios colapsados en el Líbano

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca respondió al ser cuestionada sobre si habría reclutamiento de jóvenes estadounidenses tras una posible expansión del conflicto en Medio Oriente.

A pesar de que la administración del presidente Donal Trump sostiene que la Operación Furia Épica (Epic Fury) sigue siendo una campaña mayoritariamente aérea, la negativa a descartar el despliegue de infantería ha generado una preocupación entre las familias de los reservistas y jóvenes en edad militar.

¿Habrá reclutamiento de jóvenes para enviarlos a la guerra en Irán?

Durante su aparición en Fox News Sunday, Leavitt, fue cuestionada por la presentadora Maria Bartiromo sobre el temor de las madres estadounidenses ante un posible "draft" ( reclutamiento forzoso).

"El presidente, como comandante en jefe, quiere seguir evaluando el éxito de esta operación", respondió Leavitt. "No forma parte del plan actual, pero el presidente, una vez más, sabiamente mantiene todas las opciones sobre la mesa".

Esta ambigüedad estratégica ocurre mientras el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que "habrá más bajas", al confirmar lo que días antes había dicho Trump.

¿Cuántos militares estadounidenses han muerto por guerra en Irán?

El conflicto, que estalló el pasado 28 de febrero de 2026 con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que acabaron con la vida del líder Supremo de Irán, Ali Khamenei, ha resultado en pérdida de vidas en ambos bandos.

Hasta hoy, 9 de marzo, el Pentágono ha confirmado que 7 militares estadounidenses han muerto. La baja más reciente ocurrió anoche debido a que un soldado que fue herido durante un ataque con drones en Arabia Saudita el pasado 1 de marzo, falleció.

Por ahora, el Pentágono confía en la tecnología de los F-35 y los bombardeos B-21 para "diezmar" la infraestructura iraní, pero la resistencia de Teherán y su nuevo liderazgo bajo Mojtaba Khamenei sugieren que el conflicto podría no ser tan corto como la Casa Blanca prometió inicialmente.

