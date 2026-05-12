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Costo de la guerra de Irán asciende a casi 29 mil millones de dólares

El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst, declaró que la estimación aumentó desde los 25 mil millones de dólares que proporcionó a los legisladores hace casi dos semanas, "debido a las reparaciones y sustituciones actualizadas de equipos".

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Por:N+ Univision
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Video Pete Hegseth enfrenta un duro interrogatorio en el Congreso; habla sobre la guerra con Irán

Este martes 12 de mayo, el Pentágono cifró en 29 mil millones de dólares el costo de la guerra de Irán, lo que es un aumento de 4 mil millones comparado con el de hace una semana; esto se da en el marco de la conferencia del secretario de Defensa , Pete Hegseth, ante los legisladores de la Cámara de Representantes.

El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst, declaró que la estimación aumentó desde los 25 mil millones de dólares que proporcionó a los legisladores hace casi dos semanas, "debido a las reparaciones y sustituciones actualizadas de equipos".

Video Irán desafía a EEUU: Fuerzas militares listas para responder

Hegseth afirma que el alto el fuego con Irán sigue vigente

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En la conferencia, el secretario de Defensa , Pete Hegseth, confirmó que el alto al fuego sigue "vigente" y que es "evidente".

“El alto el fuego significa que los combates cesan, y sabemos que eso ha ocurrido mientras se llevan a cabo las negociaciones”, mencionó Hegseth. Esto sucede a pesar de que el ejército estadounidense afirmó haber interceptado ataques de la República Islámica contra 3 buques de la Armada en el estrecho de Ormuz la semana pasada.

De igual manera, el secretario de Defensa remarcó que podría reanudarse el " Proyecto Libertad" si el comandante en jefe así lo quisiera.

Video Irán acusa a EEUU de romper el cese al fuego; ¿qué pasó en el estrecho de Ormuz hoy?

Hegseth: Informes sobre la escasez de municiones son "exagerados"


Hegseth enfatizó que el tema de las municiones se ha exagerado de “forma tonta e inútil”. Esta respuesta se da después de que legisladores le argumentaran que el ejército de Estados Unidos tenía problemas para reponer bombas y misiles utilizados en la guerra.

“Sabemos exactamente lo que tenemos, tenemos de sobra lo que necesitamos”, subrayó.

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