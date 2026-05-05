Noticias Hegseth dice que Irán no tiene "delfines kamikaze", pero no aclara si EEUU dispone de ellos Los reportes acerca del uso de animales como armas para romper el bloqueo estadounidense a los puertos de la República Islámica salieron a finales de abril.

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Este martes 5 de mayo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, descartó que Irán recurra a delfines equipados con minas para atacar a los navíos estadounidenses.

"No puedo confirmar ni desmentir si disponemos de delfines kamikazes, pero sí puedo confirmar que ellos no los tienen", comentó Hegseth en la rueda de prensa en el Pentágono.

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Por otra parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, sostuvo que no había oído hablar del tema y bromeó diciendo que si era algo así como “tiburones con rayos láser”.

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¿De dónde salió el tema de los delfines equipados?



Los reportes acerca del uso de animales como armas para romper el bloqueo estadounidense a los puertos de la República Islámica salieron a finales de abril.

The Wall Street Journal citó a funcionarios de Irán que declararon que Teherán podría usar armamento inédito para atacar los buques de Estados Unidos, usando desde submarinos hasta delfines que tengan minas.

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Tensiones entre la Republica Islamica y Estados Unidos

Además Hegseth recalcó que la “ Operación libertad” es solo “defensiva” y que no busca violar el alto al fuego, sino que trata de facilitar el transito por el estrecho de Ormuz a buques atrapados.