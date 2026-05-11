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Policía de Cambridge responde a reporte de disparos; confirman operativo en Memorial Drive

De acuerdo con reportes locales, el sujeto habría abierto fuego en plena calle antes de que fuerzas estatales intervinieran

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Por:N+ Univision
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Autoridades policiales de Cambridge, Massachusetts, desplegaron un operativo este lunes tras un reporte de disparos en una transitada zona de la ciudad, donde posteriormente se confirmó la presencia de un agresor armado, de acuerdo con reportes preliminares y material difundido por testigos.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en Memorial Drive, cerca de River Street, lo que provocó la movilización inmediata del Departamento de Policía de Cambridge (CPD) y de la Policía Estatal de Massachusetts.

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En un primer comunicado difundido en el momento de la emergencia, el CPD informó:

“Aproximadamente a la 1:30 p. m. CPD respondió a un informe de disparos en Memorial Drive cerca de River St. CPD y la Policía Estatal están en el lugar, sin embargo, no hay ningún peligro para el público. Se pide a los residentes que eviten la zona por favor. Se dará a conocer información adicional cuando esté disponible.”

Sin embargo, con el avance de la investigación y la circulación de videos en redes sociales, se dio a conocer que un hombre armado habría estado involucrado en el tiroteo. En las imágenes se observa a un individuo portando lo que parece ser un arma larga mientras avanza por la vía pública y realiza detonaciones, lo que generó pánico entre automovilistas y peatones.

De acuerdo con reportes locales, el sujeto habría abierto fuego en plena calle antes de que fuerzas estatales intervinieran. La situación fue contenida en cuestión de minutos, aunque no se han detallado de forma oficial el número de heridos ni el estado del agresor.

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