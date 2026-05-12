Inflación La guerra de Irán dispara la inflación a su nivel más alto en casi tres años: se sitúa en el 3.8% En abril, los precios para los consumidores urbanos en Estados Unidos subieron respecto al mes anterior, después de un aumento mayor en marzo; en comparación con el año anterior, el nivel general de precios fue más alto, lo que refleja la variación acumulada en el último año



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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Todos los Consumidores Urbanos (IPC-U) aumentó un 0,6 por ciento en términos desestacionalizados en abril, después de aumentar un 0,9 por ciento en marzo, informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, En los últimos 12 meses, todos El índice de artículos aumentó un 3,8 por ciento antes del ajuste estacional.

El IPC mide el cambio promedio de los precios de una serie de bienes y servicios habituales.

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Los empleadores de Estados Unidos crearon unos sorprendentes 115.000 nuevos empleos en abril, pese a un shock económico derivado de la guerra con Irán.

La contratación fue mejor de lo que habían previsto 65, 000 pronosticadores, aunque se desaceleró frente a los 185.000 empleos creados en marzo. La tasa de desempleo se mantuvo en un bajo 4,3%, informó el Departamento de Trabajo.

Solicitan más subsidio por desempleo, pero siguen en niveles históricamente bajos

Las solicitudes semanales del seguro por desempleo aumentaron la semana pasada, pero se mantienen en niveles históricamente bajos pese a la inflación elevada y otros vientos en contra para la economía.

La cantidad de estadounidenses que solicitaron el seguro por desempleo en la semana que terminó el 2 de mayo aumentó en 10.000, hasta 200.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Es menos que las 205.000 solicitudes que esperaban los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.