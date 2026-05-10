ÚLTIMA HORA Noticias Trump dice que ha leído la propuesta de Irán y no le "gusta nada" además de ser “inaceptable” Irán respondió formalmente a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

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El presidente Donald Trump rechazó públicamente la propuesta enviada por Irán y aseguró que el documento presentado por los supuestos representantes del país es “totalmente inaceptable”, elevando nuevamente la tensión entre Washington y Teherán.

“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable! Gracias por su atención a este asunto”, escribió Trump en su red social.

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Irán busca poner fin a la guerra en todos los frentes, incluyendo Líbano , donde Israel combate al grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, y garantizar la seguridad del transporte marítimo, según informó la televisión estatal. La última propuesta de Washington contemplaba un acuerdo para terminar con la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y desmantelar el programa nuclear iraní.

Anteriormente, Trump acusó en las redes sociales a Teherán de "jugar con Estados Unidos" durante casi 50 años, y agregó: "¡Ya no se reirán!".

Trump está dando a la diplomacia "todas las oportunidades posibles antes de volver a las hostilidades", dijo anteriormente a ABC el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien no ha sido visto ni escuchado en público desde que comenzó la guerra, "emitió nuevas y decisivas directivas para la continuación de las operaciones y la contundente confrontación con los enemigos" durante una reunión con el jefe del comando militar conjunto, informó la emisora estatal, sin dar más detalles.

Ataques con drones tienen como objetivo naciones árabes del Golfo Pérsico

El frágil alto el fuego se puso a prueba cuando un dron provocó un pequeño incendio en un barco frente a las costas de Qatar. Los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait informaron de la entrada de drones en su espacio aéreo. Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber derribado dos drones y culparon a Irán. No se registraron víctimas y nadie se atribuyó la responsabilidad de inmediato.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar calificó el ataque al buque como una "escalada peligrosa e inaceptable que amenaza la seguridad de las rutas comerciales marítimas y el suministro de bienes vitales en la región". El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido no proporcionó detalles sobre el propietario ni el origen del buque.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el general de brigada Saud Abdulaziz Al Otaibi, dijo que las fuerzas respondieron a los ataques con drones, pero no especificó de dónde provenían.

Irán y grupos armados aliados como Hezbolá en el Líbano han utilizado drones para llevar a cabo cientos de ataques desde que comenzó la guerra con los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero.

Irán afirma estar en "plena preparación" para proteger sus instalaciones nucleares.

Trump ha reiterado sus amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y desmantelar su programa nuclear. Irán ha bloqueado en gran medida esta vía marítima estratégica, clave para el flujo mundial de petróleo, gas natural y fertilizantes, desde el inicio de la guerra, lo que ha sacudido los mercados mundiales .

El ejército estadounidense, por su parte, ha bloqueado los puertos iraníes desde el 13 de abril, afirmando haber interceptado 61 buques mercantes e inutilizado cuatro. El viernes, atacó dos petroleros iraníes que, según indicó, intentaban romper el bloqueo. La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní declaró que cualquier ataque contra petroleros o buques mercantes iraníes sería respondido con un "fuerte ataque" contra las bases estadounidenses en la región y los buques enemigos.

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Otro punto conflictivo en las negociaciones es el uranio altamente enriquecido de Irán. El organismo nuclear de la ONU afirma que Irán posee más de 970 libras enriquecidos hasta un 60% de pureza, un pequeño paso técnico para alcanzar el grado armamentístico.

En una entrevista publicada a última hora del sábado, un portavoz militar iraní afirmó que las fuerzas estaban en "plena preparación" para proteger los lugares donde se almacena uranio.

“Consideramos la posibilidad de que intentaran robarlo mediante operaciones de infiltración o desde helicópteros”, declaró el general de brigada Akrami Nia a la agencia de noticias IRNA.

En un extracto de una entrevista con la cadena CBS, emitida el domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la guerra no ha terminado porque es necesario sacar el uranio enriquecido de Irán. "Trump me ha dicho: 'Quiero entrar allí', y creo que se puede hacer físicamente", declaró.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el sábado que la propuesta de Moscú de adquirir uranio enriquecido de Irán para ayudar a negociar un acuerdo sigue sobre la mesa.

La mayor parte del uranio altamente enriquecido de Irán probablemente se encuentre en su complejo nuclear de Isfahán, según declaró el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica a la agencia Associated Press el mes pasado . La instalación fue atacada por bombardeos aéreos estadounidenses e israelíes durante la guerra de 12 días del año pasado y ha sufrido ataques menos intensos este año.