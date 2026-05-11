Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy lunes 11 de mayo en EEUU ante tensión con Irán

Los precios del crudo repuntaron este lunes después de que el mandatario republicano escribiera en redes sociales que la propuesta de la República Islámica del domingo era “totalmente inaceptable”

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Por:N+ Univision
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Video Precio de la gasolina hoy 11 de mayo en EEUU a 4.52 dólares por galón ante tensión con Irán

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un incremento en los precios del petróleo (el componente principal de la gasolina) durante los meses más recientes.

Es importante señalar que el precio de la gasolina había estado disminuyendo en las últimas semanas, debido a que se preveía un posible final del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, la estabilidad no fue duradera, ya que el precio del crudo se disparó hoy lunes 11 de mayo después de que el presidente Trump calificara la oferta de la República Islámica como "completamente inaceptable".

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¿A cuánto está el precio de la gasolina el día de hoy lunes 11 de mayo?

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Este lunes 11 de mayo del 2026, el precio del galón de gasolina en Estados Unidos se posiciona en $4.520 USD, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil ( AAA, por sus siglas en inglés).

En el caso de los estados con los precios más altos, se posiciona California con 6.158 USD, Washington con 5.762 USD y Hawái con 5.650 USD.

Por otro lado, los estados con los precios más bajos son Oklahoma con $3.946 USD y Texas: $4.034 USD.

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¿A cuánto estaba la gasolina antes de la guerra?

Antes de que Estados Unidos e Israel perpetraran el ataque contra la República Islámica, el pasado 28 de febrero, el galón de la gasolina en Estados Unidos estaba en un promedio nacional de $2.98.

El incremento promedio fue de 1,20 dólares por litro (4,54 dólares por galón), lo cual significa un aumento del 52%.

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Precio del petróleo hoy 11 de mayo

Los precios del crudo repuntaron este lunes después de que el mandatario republicano escribiera en redes sociales que la propuesta de Irán del domingo era “totalmente inaceptable”. Esto ocasionó que el c rudo Brent, referencia internacional, ganara un 2,6% hasta 103,88 dólares por barril.

Realmente, el precio de la gasolina depende de los dueños, pero este igual involucra muchos factores, tal es el caso del petróleo, el cual representa alrededor del 51% del costo del mismo. Esto significa que el aumento del crudo afecta directamente al combustible.

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