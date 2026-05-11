Charlie Kirk Alcalde de Westminster defiende calle en honor a Charlie Kirk tras ola de críticas La vía conservará legalmente su nombre original, pero nuevos letreros reconocerán al activista asesinado en Utah

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La decisión de colocar letreros con el nombre “ Charlie Kirk Way” en una calle de la ciudad de Westminster, en el condado de Orange, California, ha provocado una fuerte división entre residentes y autoridades locales.

El alcalde de Westminster, Chi Charlie Nguyen, defendió públicamente la medida impulsada por el ayuntamiento para homenajear al fallecido activista conservador Charlie Kirk, asesinado en septiembre de 2025 durante un evento en Utah.

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Nguyen, quien escapó del régimen comunista de Vietnam años atrás, aseguró que no dará marcha atrás pese a las protestas de algunos sectores de la comunidad.

“Tenemos la suerte de contar con libertad de expresión y todos debemos respetarla”, declaró el alcalde, quien sostuvo que el homenaje busca promover la participación política y el debate abierto.

La medida contempla cambiar simbólicamente el nombre de un tramo de la calle “All American Way”, ubicada cerca del Centro Cívico de Westminster, por “Charlie Kirk Way”. Sin embargo, el nombre oficial de la vialidad no será modificado en los registros postales ni afectará las direcciones de los residentes.

El cambio fue aprobado el año pasado por el ayuntamiento en una votación de 4-1, pero desde entonces ha generado rechazo entre habitantes que consideran que el nombre original representaba un espacio más inclusivo para la comunidad.

“Pensé que era una broma”, dijo una residente entrevistada por medios locales. Otros vecinos calificaron la decisión como “divisiva” y criticaron que un espacio público sea asociado con una figura política polémica.

Uno de los opositores más visibles al proyecto, el residente Terry Rains, organizó previamente una protesta para intentar detener la iniciativa. Según explicó, el nombre “All American Way” simbolizaba unidad, mientras que el nuevo homenaje cambia el significado del espacio.

Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, se convirtió en una figura influyente entre jóvenes republicanos y seguidores del presidente Donald Trump. Murió el 10 de septiembre de 2025 durante un evento en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah.

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Por el crimen fue arrestado Tyler Robinson, de 22 años, quien enfrenta cargos por asesinato agravado y permanece a la espera de juicio.