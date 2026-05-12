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El número de casos positivos de hantavirus asciende a 10: ¿cómo está la situación en Estados Unidos?

El Ministerio de Sanidad español confirmó que el número de casos positivos de hantavirus relacionados con el brote del crucero MV Hondius asciende a diez, esto después de que las pruebas de un ciudadano estadounidense dieran negativo

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El Ministerio de Sanidad español confirmó que el número de casos positivos de hantavirus relacionados con el brote del crucero MV Hondius ascendió a diez, esto después de que las pruebas de un ciudadano estadounidense dieran negativo.

Cabe destacar que al menos tres pasajeros han fallecido y varios más se encuentran enfermos y fueron evacuados del barco. Las autoridades sanitarias están intentando localizar a las personas que abandonaron el barco con anterioridad y a las personas que pudieron haber tenido contacto con ellas.

Video Un español en cuarentena da positivo provisional en prueba por hantavirus

Estadounidense da negativo a pruebas de hantavirus

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Al principio se habían contabilizado 11 casos positivos, por lo que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aclaró que un estadounidense dio negativo.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad español, el primer resultado del americano en Cabo Verde no fue concluyente, pero después las pruebas dieron negativo y otra vez han vuelto a dar negativo.

Video "No hay ninguna restricción": Lo que sabemos del arizonense en el crucero con el brote de hantavirus

¿Cómo se encuentra la situación en Estados Unidos?

El lunes 11 de mayo, 16 pasajeros estadounidenses fueron llevados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, ya que cuenta con una instalación de cuarentena y una unidad de biocontención para tratar a las personas con enfermedades infecciosas.

Según el doctor Michael Wadman, director médico de la unidad de cuarentena, comentó que los pasajeros del barco llegaron en buena forma y tienen buen ánimo.

Los americanos serán evaluados para determinar si llegaron a tener algún contacto con alguna persona que haya presentado los síntomas del virus y, en el caso de que sí, también checarán sus niveles de propagación.

Otros dos pasajeros estadounidenses llegaron también el lunes a una instalación médica de la Universidad Emory en Atlanta. Uno de ellos tiene síntomas leves y será sometido a una prueba de hantavirus.

Expertos en salud pública han acusado al gobierno de Estados Unidos de haber tardado demasiado en responder al brote de hantavirus. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., rechazó la idea de que los recortes en su agencia hayan hecho que Estados Unidos esté menos preparado.

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